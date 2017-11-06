فشنك يحرز المركز الأول في بطولة صيد الأسماك بالفجيرة

الفجيرة ( الاتحاد)

توج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين ببطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق سليمان فشنك بالمركز الأول محرزاً 1074 نقطة، وجاء بالمركز الثاني فريق إكستريم درباس محرزاً 896.5 نقطة، وجاء ثالثاً فريق ناتاليزا محرزاً 836.5 نقطة، وحل فريق فش فش مي بالمركز الرابع برصيد 827 نقطة، وشارك في البطولة 22 فريقاً. شهدت البطولة مشاركة فريق سي فالكون الياباني الذي حضر خصيصاً من اليابان، كما شارك فريق صيادي دولة الكويت الذي يحمل اسم «كويت أنكليس»، وأبلى الفريقان الياباني والكويتي بلاءً حسناً، حيث حاز الفريق الياباني على جائزة ثاني أكبر سمكة في فئة التونة، بعد درباس. وعبر المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد إبراهيم عن سعادته للنجاح المميز الذي حققته البطولة التي تعد مؤهلة لبطولة العالم بسبب نوعية الفرق المشاركة والصيادين المهاريين، والأجواء المناخية والبحرية التي تتمتع بها الفجيرة، فضلاً عن آليات التنظيم المميزة التي يتمتع بها الجميع، وشهدت البطولة صيد أسماك بأوزان كبيرة تراوحت بين (230 كيلوجراماً ) و(195 كيلوجراماً) و(125 كيلوجراماً).