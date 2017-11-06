الشراعية 22 و60 في دبي الجمعة والسبت

دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين، تظاهرتين تراثيتين بحريتين في شواطئ دبي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018، وتقام السبت أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، فيما يسبق الحدث بيوم واحد إقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً عصر الجمعة المقبل التي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وتأخذ المشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً اهتماماً كبيراً من قبل محبي الرياضات البحرية التراثية كونها ضربة البداية في هذه الفئة والتي من المنتظر أن تشهد محطتين هامتين في الفترة القادمة من بينها سباق الجولة الثانية من البطولة والذي سيقام السبت المقبل. وحرص هزيم محمد القمزي مشرف عام السباقات البحرية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الترحيب بالملاك والنواخذة مع بداية موسم سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وقال: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحرص كل عام على تنظيم 3 جولات ضمن منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث تقام «الأولى» السبت المقبل، ثم تنطلق الجولة الثانية 9 ديسمبر، على أن تقام الجولة الثالثة والختامية مع انطلاق عرس وكرنفال ختام الموسم سباق القفال السنوي الثامن والعشرين والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في شهر مايو القادم. وأكد أن باب التسجيل للمشاركة في السباق فتح أمس عبر لجنة السباقات في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء السياحي أو عبر لجنة السباقات في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في إطار التعاون المشترك بين أندية الدولة ومن أجل تسهيل المهمة على النواخذة والملاك القاطنين في العاصمة وضواحيها. وطالب القمزي في حديثه من جميع النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة في السباق الكبير سرعة التسجيل قبل موعد إغلاق باب التسجيل والمحدد له يوم الخميس وتسلم كافة الشروط الموجودة في لائحة المنافسات ودعا النواخذة الراغبين في تسجيل المحامل بأسماء أصحاب السمو الشيوخ تقديم رسالة تخويل جديدة للجنة التسجيل.
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