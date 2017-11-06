الشراعية 22 و60 في دبي الجمعة والسبت

دبي (الاتحاد)

ينظم ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬يومي ‬الجمعة ‬والسبت ‬المقبلين، ‬تظاهرتين ‬تراثيتين ‬بحريتين ‬في ‬شواطئ ‬دبي ‬ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2017-2018، وتقام ‬السبت ‬أولى ‬جولات ‬بطولة ‬دبي ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً، ‬فيما ‬يسبق ‬الحدث ‬بيوم ‬واحد ‬إقامة ‬سباق ‬الجولة ‬الثانية ‬من ‬بطولة ‬دبي ‬للقوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬22 ‬قدماً ‬عصر ‬الجمعة ‬المقبل ‬التي ‬انطلقت ‬منتصف ‬شهر ‬أكتوبر ‬الماضي.

وتأخذ‎ ‬المشاركة ‬في ‬سباق ‬الجولة ‬الأولى ‬من ‬بطولة ‬دبي ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً ‬اهتماماً ‬كبيراً ‬من ‬قبل ‬محبي ‬الرياضات ‬البحرية ‬التراثية ‬كونها ‬ضربة ‬البداية ‬في ‬هذه ‬الفئة ‬والتي ‬من ‬المنتظر ‬أن ‬تشهد ‬محطتين ‬هامتين ‬في ‬الفترة ‬القادمة ‬من ‬بينها ‬سباق ‬الجولة ‬الثانية ‬من ‬البطولة ‬والذي ‬سيقام ‬السبت ‬المقبل. وحرص‎ ‬هزيم ‬محمد ‬القمزي ‬مشرف ‬عام ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬على ‬الترحيب ‬بالملاك ‬والنواخذة ‬مع ‬بداية ‬موسم ‬سباقات ‬بطولة ‬دبي ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً، وقال‎: ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬يحرص ‬كل ‬عام ‬على ‬تنظيم ‬3 جولات ‬ضمن ‬منافسات ‬بطولة ‬دبي ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً، ‬حيث ‬تقام «‬الأولى» ‬السبت ‬المقبل، ‬ثم ‬تنطلق ‬الجولة ‬الثانية ‬9 ‬ديسمبر، ‬على ‬أن ‬تقام ‬الجولة ‬الثالثة ‬والختامية ‬مع ‬انطلاق ‬عرس ‬وكرنفال ‬ختام ‬الموسم ‬سباق ‬القفال ‬السنوي ‬الثامن ‬والعشرين ‬والذي ‬يقام ‬برعاية ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬حاكم ‬دبي ‬وزير ‬المالية ‬في ‬شهر ‬مايو ‬القادم. وأكد‎ ‬أن ‬باب ‬التسجيل ‬للمشاركة ‬في ‬السباق فتح ‬‬أمس ‬عبر ‬لجنة ‬السباقات ‬في ‬مقر ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬ب‬الميناء ‬السياحي ‬أو ‬عبر ‬لجنة ‬السباقات ‬في ‬نادي ‬أبوظبي ‬للرياضات ‬الشراعية ‬واليخوت ‬في ‬إطار ‬التعاون ‬المشترك ‬بين ‬أندية ‬الدولة ‬ومن ‬أجل ‬تسهيل ‬المهمة ‬على ‬النواخذة ‬والملاك ‬القاطنين ‬في ‬العاصمة ‬وضواحيها. وطالب‎ ‬القمزي ‬في ‬حديثه ‬من ‬جميع ‬النواخذة ‬والملاك ‬الراغبين ‬في ‬المشاركة ‬في ‬السباق ‬الكبير ‬سرعة ‬التسجيل ‬قبل ‬موعد ‬إغلاق ‬باب ‬التسجيل ‬والمحدد ‬له ‬يوم ‬الخميس ‬وتسلم ‬كافة ‬الشروط ‬الموجودة ‬في ‬لائحة ‬المنافسات ‬ودعا ‬النواخذة ‬الراغبين ‬في ‬تسجيل ‬المحامل ‬بأسماء ‬أصحاب ‬السمو ‬الشيوخ ‬تقديم ‬رسالة ‬تخويل ‬جديدة ‬للجنة ‬التسجيل.