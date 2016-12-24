89 سفينة ترسم لوحة «شراعية 60 قدماً» اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.

وتشهد شواطئ دانة الدنيا اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية تجمع 89 سفينة سترفع أشرعتها البيضاء على صفحة المياه الزرقاء عند رفع العلم الأخضر إيذاناً بالانطلاقة، وتبحر بأمان من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب لمسافة تزيد على 16 ميلاً بحرياً.

ويحمل السباق الكبير الذي يحظى بمشاركة قياسية من نخبة الملاك والنواخذة الذين ظلوا يتنافسون بقوة على المراكز الأولى في النسخة الـ50 منذ تأسيس الحدث وانطلاقته الأولى عام 1993، بمباركة ودعم كبير من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لذلك سيكون اللقب اليوم هدفاً لكل مشارك .

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات اللازمة لإقامة السباق بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وهي القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وسلطة مدينة دبي الملاحية ومجموعة نخيل البحرية.