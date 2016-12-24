البطولة العربية للشراع الحديث تختتم اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات الجولة الختامية من البطولة العربية للشراع الحديث، التي شهدت إقبالاً ومشاركة واسعة من مختلف المنتخبات العربية في كل فئاته، والتي استضافها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بمتابعة فنية من اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وكانت البطولة انطلقت قبل أربعة أيام بمنافسات فئة الأوبتيمست، والليزر بفئاته الثلاث الراديال والستاندرد وليزر 4.7، مع مشاركة ستة منتخبات هي الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، الجزائر والمغرب. وشهدت هذه النسخة مشاركة كبيرة لأفضل المتسابقين من الدول المشاركة . ويولي نادي أبوظبي للشراع واليخوت أهمية كبيرة لمنافسة البطولة التي تعد مرحلة مهمة وتحضيرية بالنسبة لمنتخب الإمارات للاستحقاقات الخارجية، حيث إن إكساب الخبرة للمتسابقين الشبان والبحارة . هو من أهم الأهداف التي تأتي في المقدمة دوماً.

وأكد أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي أن تطور وإكساب الشبان المهارة والخبرة هو من الأولويات دائماً، وأن هناك تطوراً ملحوظاً في مستوى البحارة للأفضل، خاصة مع تكرار استضافة وتنظيم البطولات بالشراع الحديث وبشكل دائم يساعد على صقل وتطوير مهارتهم.

وأوضح الرميثي الأهمية الكبيرة لمنافسات البطولة العربية التي احتضنتها الإمارات هذا الموسم في أبوظبي بالتحديد، حيث قال: دائماً ما نسعى لأن نستضيف البطولات الدولية المهمة في الشراع الحديث، وقد جاءت استضافة منافسات البطولة العربية لتعزز الدور البارز الذي يقوم به النادي في هذا المجال.

وأوضح الرميثي أن رياضة الشراع الحديث، شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية لا سيما مع التركيز الكبير للنادي على التنظيم والشق الفني من خلال البطولات التي يستضيفها، إضافة إلى كثرة وتنوع بطولات الشراع على مدار العام. وقال: ننظم الآن جولات بطل الإمارات بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث وبقية الأندية في الدولة، وهي من البطولات الناجحة التي ننظر إليها بأهمية كبيرة، وقبلها تأتي البطولات العالمية التي يستمر النادي في استضافتها، والتي تطور كثيراً من مستوى الشراع الحديث للأفضل من مختلف النواحي. من جهته تحدث رينيه أرنولد مدرب مشرف مدرسة الشراع الحديث في نادي أبوظبي للشراع واليخوت، مؤكداً أن أجواء البطولة كانت مثالية وناجحة من خلال الإقبال الكبير على المشاركة والوجود الذي شهدته بأغلب الأبطال من مختلف الدول المشاركة.

وقال: تألق الأبطال كان واضحاً خلال الأيام الأولى للبطولة، وننتظر أن نشهد تألقاً وتطوراً أفضل في اليوم الختامي ووصولهم لمنصات التتويج وإحراز المراكز الأولى.

وأكد رينيه على الدور المهم للمنتخب حالياً، والذي يضم عناصر من نادي أبوظبي للشراع واليخوت ونادي تراث الإمارات، مؤكداً أن هذين الناديين يمتلكان الخامات الأفضل والمتميزة في منافسات الشراع الحديث، وساهما بشكل قوي في دعم وتكوين المنتخب الحالي الذي يمثل الإمارات في المنافسة.