«طوفان» يبحر بلقب «شراع مروح»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

توج معالي اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين في سباق مروح للقوارب الشراعية 60 قدماً المقام ضمن منافسات مهرجان الظفرة البحري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وانتزع «طوفان 21» لصاحبه حمدان سعيد جابر، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، المركز الأول في سباق مروح 60 قدماً، فيما جاء في المركز الثاني القارب «برق» لجابر محمد الحمادي، بقيادة النوخذة جابر الحمادي، وفي المركز الثالث حل القارب «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.

شهد مراسم التتويج أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وعبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان الظفرة البحري، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وكانت اللجنة المنظمة قررت في الثانية ظهراً تغيير خط سير السباق، نظراً لسوء حالة الطقس والأحوال الجوية، ليتوافق سير السباق مع اتجاه الرياح.

وأوضح أحمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت «أن سوء الأحوال الجوية دفع اللجنة المنظمة إلى تغيير خط سير السباق، وساعدت تضاريس منطقة المرفأ في التعامل مع الموقف بسهولة، نظراً لما يتمتع به شاطئ المرفأ من إمكانية الإبحار بسهولة في أي موقع، لذلك تم تغيير السباق من الغرب، كما كان مقرراً قبل انطلاق الحدث إلى اتجاه الشرق، وكان قراراً موفقاً ساعد في انسيابية السباق وأسفر عن منافسة قوية بين المتسابقين».