«أبوظبي» تتصدر موقع «الأوروبية للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر اسم «أبوظبي» واجهة الموقع الإلكتروني الرسمي للجولة الأوروبية للجولف، وذلك مع ترقب استئناف منافسات الموسم الحالي بداية من يونيو المقبل، والذي تبرز فيه بطولة أبوظبي أتش أس بي سي المقررة من 19 إلى 22 الشهر المقبل، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم العالم.

وباتت البطولة التي تقام في أبوظبي سنويا من أبرز محطات الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتختتم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر من كل عام، حيث تشكل البطولات المرموقة وأفضل لاعبي العالم جزءا من هذه الجولة، عبر تقديم عرض رياضي محترف للاعبين والأندية والرعاة والجمهور بصيت عالمي ومتابعة كبيرة.

وتعد بطولة أبوظبي واحدة من خمس بطولات ضمن الجولة الأوروبية التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «دول مينا»، علما أن السباق إلى دبي، يتألف من 45 بطولة تقام في 26 دولة مختلفة في خمس قارات حول العالم. وشهد نوفمبر الماضي تتويج السويدي هنريك ستينسون باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

وشهد انطلاق الموسم تصدر الأسترالي أندرو دودت الترتيب بمجموع 220 ألف نقطة حتى الآن، فيما يحتل الإسباني رافا كابريرا بيلو المركز الثاني بمجموع 207 آلاف نقطة، وذلك في بداية قوية للمنافسات التي يتوقع أن يزيد التنافس فيها مع انضمام كبار المصنفين العالميين للمنافسات بداية من الشهر المقبل، يتقدمهم السويدي هنريك ستينسون حامل اللقب، والأيرلندي روري ماكلروي الذي يحاول جاهدا حصد أول ألقابه في أبوظبي، بعدما عانده الحظ في جميع المشاركات السابقة.

وتتميز الجولة الأوروبية هذا الموسم بزيادة عدد اللاعبين الأميركيين المشاركين، وذلك بعد زيادة الجوائز المالية عبر إضافة بطولات النخبة «روليكس 7»، بجوائز مالية منفصلة لأفضل اللاعبين على لائحة الترتيب العام، بما يجعل النسخة الحالية الأقوى على مر السنوات الماضية.