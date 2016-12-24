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معسكر لفتيات «القوى» استعداداً لـ «المرأة الخليجية»
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

وليد فاروق (دبي)

كشفت سحر العوبد، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس اللجنة النسائية، إقامة معسكر مفتوح يضم 20 لاعبة من منتخب السيدات لألعاب القوى استعداداً لخوض منافسات الدورة الخليجية الخامسة لرياضة المرأة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 7 إلى 17 مارس المقبل.

وتعقد الدورة الرياضية الخليجية لرياضة المرأة بشكل دوري في إحدى الدول الخليجية، حيث كانت البداية في الكويت العام 2008، والدورة الثانية أقيمت في أبوظبي 2011، والدورة الثالثة في مملكة البحرين 2013، والدورة الرابعة في سَلْطَنَة عُمان 2015،

في تقام الدورة الخامسة في مارس 2017 في قطر.

وأوضحت العوبد أن ألعاب القوى الإماراتية تشارك في 10 منافسات بالدورة، بمعدل لاعبتين في كل منافسة، وذلك سعياً لحجز الصدارة لفتيات الإمارات في هذه الدورة، واستناداً إلى تاريخ النتائج السابقة لمنتخباتنا، حيث دائماً ما تكون الصدارة محجوزه لمصلحة الإمارات أو المركز الثاني على أقل تقدير.

وقالت: جميع الفتيات الموجودات حالياً في معسكر الإعداد للدورة لهن سجل مشرف من النتائج وتملكن خبرة طيبة من المشاركة في البطولات السابقة، علاوة على أن إمكانياتهن «تبشر بالخير» وإذا تمت مقارنتهن بمستويات لاعبات المنتخبات الخليجية الأخرى فأن المحصلة النهائية من المؤكد ستكون لمصلحة فتياتنا». ... المزيد
     
 

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