«البيزنس الدامي».. قتل الحيوانات طريق الثراء في قطاع السلع الفاخرة

حسونة الطيب (أبوظبي)

ربما نشأ كل واحد منا على أكل اللحوم ولبس المصنوعات الجلدية والذهاب لحدائق الحيوان والسيرك، ولا شك في أن الجميع تفنن في اقتناء الملابس المصنوعة من الصوف والحرير، من دون الاهتمام بالآثار التي تنعكس على الحيوانات جراء هذه الأفعال، ويتم سنوياً قتل ما يزيد على مليار من الحيوانات من بقر وعجول وأحصنة وخرفان وماعز وحتى قطط وكلاب لقطاع الجلود حول العالم، فيما يمكن أن نطلق عليه «البيزنس الدامي»، وعند ارتداء ملبوسات جلدية، يبدو من الصعب تحديد الفئة التي ينتمي لها هذا الجلد.

ومن هيرمس إلى جوتشي، تستثمر شركات العلامات التجارية الكبيرة، في عمليات التكامل الرأسي لتأمين توفير المواد غالية الثمن، من خلال الاستحواذ على مزارع أغنام المارينو والتماسيح والبيثون وغيرها. ومن مدابغ الجلود والمحميات الطبيعية، إلى الزواحف وحيوان الفيكونا، تعمل الشركات على شراء المواد الخام والخبرات النادرة، كجزء من توجه يسهم في طلب المستهلك المتصاعد للشفافية.

ورغم أن امتلاك هذه الشركات للمواد الخام من الجلود ليس بالشيء الجديد، فقد نجم عن الزيادة الأخيرة في تكاليف تلك المواد، خاصة جلد العجل وصوف الأغنام الناعم والجلود الغريبة، تجدد الشعور بضرورة تأمين إمدادات المواد الخام من الجلود والصوف.

وبدأ الاستثمار في التكامل الرأسي، قبل ما يقارب العقد، عند دخول «إل في إم إتش»، في شراكة مع شركة «تانري ميشر»، البلجيكية المتخصصة في مجال دباغة الجلود واستحواذ هيرمس على «تانريز دو أنوناي» الفرنسية، وكذلك استحواذ شانيل على «بودين جويوكس»، العاملة في تجارة جلود الخراف.