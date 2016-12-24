الأهلي يوافق على إعارة «بوشكريو» إلى منتخب البحرين

رضا سليم (دبي)

وافق النادي الأهلي على إعارة الجزائري صالح بوشكريو مدرب الفريق الأول لكرة اليد في النادي إلى الاتحاد البحريني لكرة اليد لقيادة المنتخب البحريني في كأس العالم للرجال في فرنسا من 11 إلى 29 يناير المقبل، وذلك لمدة شهر على أن يعود عقب انتهاء مهمته مع الأحمر البحريني في المونديال. ويتولى خالد أحمد المدرب المساعد للفريق مهمة قيادة الفرسان في الجولة الخامسة في الدوري وأيضاً في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة من 3 إلى 14 يناير المقبل، ومن المنتظر أن يتوجه بوشكريو إلى البحرين الأحد لبدء مهمته الجديدة.

وأكد محمد الحمادي رئيس لجنة الألعاب الجماعية في الأهلي أن القرار جاء من إدارة النادي بناء على العلاقات القوية التي تجمع النادي بالمسؤولين في البحرين، وأيضاً الاتحاد البحريني، وأن الأهلي يقدم دائماً كل خدماته إلى المنتخبات العربية والخليجية وسبق أن أعار مدربه كوزمين لقيادة المنتخب السعودي لكرة القدم، إضافة إلى أن البحرين يمثل الخليج والعرب في المونديال ومن المؤكد أن تحقيق نتائج إيجابية ستكون مشرفة للعرب جميعاً ونتمنى له التوفيق.

وأضاف أن الاتحاد البحريني خاطب النادي لاستعارة المدرب وتمت دراسة الأمر، خاصة أن الفريق ما زال أمامه مباراة في الدوري يوم الخميس المقبل، كما أنه يلعب في كأس نائب رئيس الدولة، وتمت الموافقة على أن يتولى خالد أحمد المدرب المساعد مهمة قيادة الفريق حتى عودة المدرب، والأمر ليس بغريب على تولي خالد المسؤولية، فقد سبق أن قاد خالد أحمد الفريق بعد رحيل المرحوم جمال شمس.

وتابع: «الأهلي في خدمة المنتخبات العربية والخليجية في أي لعبة، وفخر لنا أن يتم اختيار مدربنا، لهذه المهمة، كما أن الموافقة جاءت أيضاً بناء على رغبة المدرب».