«آربي تورش» يتوج بكأس زايد بن سلطان التحضيري

محمد حسن (أبوظبي)
حققت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثنائية لافته في افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية للموسم الجديد 2017/2018، الذي أقيم أمس الأول، وتألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وشارك في الحفل 91 خيلا، فيما بلغت الجوائز أكثر من نصف مليون درهم.
وتوج الجواد «آر بي توش» لصاحب السمو رئيس الدولة، وبإشراف ايريك ليمارتنيل (ثنائية)، وبقيادة رويستون فرنش، ليتوج بطلاً لسباق تحضيري كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 125 ألف درهم، وهو السباق الرئيس في الأمسية. واجتذب الشوط الرابع على لقب تحضيري كأس زايد، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، نخبة من الخيول العربية المحلية والعالمية على نفس مسافة الشوط الرئيسي البالغ جائزته 1,2 مليون يورو، والذي سيقام الأسبوع المقبل بالتزامن مع اختتام النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وسيطرت خيول صاحب السمو رئيس الدولة على المراكز الثلاثة الأولى بإشراف ايريك ليمارتنيل، وأكد الجواد «آر بي تورش» نجوميته في الفوز باللقب، وبأنه لن يكون صيداً سهلاً هذا الموسم، وخاصة في السباقات الكبرى، وجاء في المركز الثاني بفارق 1,75 طول عن البطل، الجواد «داريوس دي بون» بقيادة جيرالد افرانش، فيما جاء في المركز الثالث «مواهب» بقيادة خوسيه سانتياجو، وسجل البطل زمناً وقدره 1:43:95 دقيقة. وجاءت الثنائية عبر المهرة الناشئة «رأس اسينا» بقيادة جيسوس روزاليس، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب سباق جزيرة ياس للمبتدئات المخصص للخيول العربية (توليد الإمارات)، البالغ جائزته المالية 80 ألف درهم.
|
وأكد المهر «اينهوا توبشيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، نجوميته كأحد نجوم المستقبل، حين نال لقب سباق الحصن للمبتدئات المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر في الشوط الثاني، وبلغت جائزته المالية 80 ألف درهم. وجاء فوز «اينهوا توبشيف» البالغ من العمر 4 سنوات، والمنحدر من نسل «مهاب»، ناجزاً حيث قاد السباق من البداية إلى النهاية ليتفوق بفارق 2,25 طول عن «طرفة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسجل البطل زمناً وقدره 1:33:26 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «وساتبي» لإسطبلات العجبان. وعقب ختام الشوط قام عدنان سلطان النعيمي، بتقديم جائزة الفوز إلى سالم السبوسي مدير سباقات إسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
|