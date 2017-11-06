«آربي تورش» يتوج بكأس زايد بن سلطان التحضيري

محمد حسن (أبوظبي)

حققت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثنائية لافته في افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية للموسم الجديد 2017/‏‏2018، الذي أقيم أمس الأول، وتألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وشارك في الحفل 91 خيلا، فيما بلغت الجوائز أكثر من نصف مليون درهم.

وتوج الجواد «آر بي توش» لصاحب السمو رئيس الدولة، وبإشراف ايريك ليمارتنيل (ثنائية)، وبقيادة رويستون فرنش، ليتوج بطلاً لسباق تحضيري كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 125 ألف درهم، وهو السباق الرئيس في الأمسية. واجتذب الشوط الرابع على لقب تحضيري كأس زايد، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، نخبة من الخيول العربية المحلية والعالمية على نفس مسافة الشوط الرئيسي البالغ جائزته 1,2 مليون يورو، والذي سيقام الأسبوع المقبل بالتزامن مع اختتام النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وسيطرت خيول صاحب السمو رئيس الدولة على المراكز الثلاثة الأولى بإشراف ايريك ليمارتنيل، وأكد الجواد «آر بي تورش» نجوميته في الفوز باللقب، وبأنه لن يكون صيداً سهلاً هذا الموسم، وخاصة في السباقات الكبرى، وجاء في المركز الثاني بفارق 1,75 طول عن البطل، الجواد «داريوس دي بون» بقيادة جيرالد افرانش، فيما جاء في المركز الثالث «مواهب» بقيادة خوسيه سانتياجو، وسجل البطل زمناً وقدره 1:43:95 دقيقة. وجاءت الثنائية عبر المهرة الناشئة «رأس اسينا» بقيادة جيسوس روزاليس، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب سباق جزيرة ياس للمبتدئات المخصص للخيول العربية (توليد الإمارات)، البالغ جائزته المالية 80 ألف درهم.

وأظهرت المهرة الناشئة البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «ذا ريتش»، إمكانيات كبيرة، حين اندفعت من الصفوف الخلفية لتقلص المسافة مع المتصدر، لتتفوق بفارق 2,25 طول عن «ايه اف شرسة» لخالد خليفة النابودة، وسجلت البطلة زمنا وقدره 1:33:26 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «ام اتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور. وأعرب سالم الكتبي مدير سباقات إسطبلات الأصايل، عن تفاؤله الكبير بالموسم الجديد، مشيرا إلى أنهم يطمحون لتحقيق أفضل الإنجازات فيه، وقال: سعداء بتحقيق الثنائية في افتتاح سباقات موسم مضمار أبوظبي، ما يبشر بالخير ونتمنى أن نستمر على هذا المنوال دائما. وقال المدرب إيريك ليمارتينل: «أنا مسرور بنتيجة الخيول الثلاثة، كنا نعول الكثير على «آر بي تورش»، ربما كان أفضل أمل لدينا، بالتأكيد أنجز مهمته بنجاح. وقال الفارس فرنش «لقد كان يتحرك في السباق مثل الحلم خلف المتصدر، وسرعان ما استجاب لي حين طلبت منه الانطلاق»، وأضاف: «أنت لا تفوز عادة في سباقات من هذا القبيل بسهولة، ولكن كل شيء ذهب على نحو سلس جدا وكنت دائما واثقاً جدا». عقب ختام الشوط قام عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية بتقديم جائزة الفوز إلى سالم الكتبي مدير سباقات إسطبلات الأصايل.

وأكد المهر «اينهوا توبشيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، نجوميته كأحد نجوم المستقبل، حين نال لقب سباق الحصن للمبتدئات المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر في الشوط الثاني، وبلغت جائزته المالية 80 ألف درهم. وجاء فوز «اينهوا توبشيف» البالغ من العمر 4 سنوات، والمنحدر من نسل «مهاب»، ناجزاً حيث قاد السباق من البداية إلى النهاية ليتفوق بفارق 2,25 طول عن «طرفة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسجل البطل زمناً وقدره 1:33:26 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «وساتبي» لإسطبلات العجبان. وعقب ختام الشوط قام عدنان سلطان النعيمي، بتقديم جائزة الفوز إلى سالم السبوسي مدير سباقات إسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.