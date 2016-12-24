الزرعوني: الضغط النفسي وراء خسارتنا الافتتاحية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد الزرعوني كابتن المنتخب الوطني للكراسي المتحركة أن التحضيرات التي خاضها «الأبيض»، تعتبر الأفضل في تاريخه على الإطلاق كونها شهدت إحداث تغييرات كبيرة على طريقة اللعب التي وصفها بالجديدة كلياً، حيث نجح لاعبو المنتخب في تطبيق أساليب الطريقة الجديدة خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في إنجلترا على مدار 28 يوماً.

وأكد الزرعوني أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب الوطني في مواجهة نظيره الكويتي في الجولة الأولى والتي حال دون تحقيق الفوز فيها بعض التداعيات النفسية التي أثرت على أداء اللاعبين، مشيراً إلى أن المنتخب كان ينجح في قطع الهجمات المضادة للمنتخب الكويتي، لكنه واجه صعوبة في ترجمة الفرص على السلة الكويتية، ليبلغ عدد الفرص المهدرة في المباراة ما يقرب من 20 منها 9 فرص من وضعية التسديد المباشر دون رقابة أي ما يقرب من 18 نقطة مهدرة، وهو ما يعكس الحالة الذهنية التي عاشها اللاعبون والضغط النفسي الذي واجهوه ليخسروا بعد ذلك بفارق سلتين.

وعزا الزرعوني أسباب الضغوطات النفسية التي عاشها لاعبو المنتخب في المباراة الافتتاحية لكون البطولة تقام على أرضهم وبين جماهيرهم، إلى جانب مستوى التحكيم الذي كان متواضعاً إلى حد ما في المباريات الافتتاحية، مؤكداً في الوقت نفسه أن التحكيم جزء من اللعبة ويتأثر بأجواء المنافسة، حيث يحتاج إلى بضعة مباريات عادة قبل أن يصل إلى الحالة النموذجية التي تتطلبها المنافسة.

ويرى الزرعوني أن خسارة الكويت تعني وبحسب العرف التنافسي أن اللقب سيذهب لمصلحة «الأزرق»، لكن ذلك لم يمنع الأبيض من المضي قدماً لينجح في تخطي نظيره العماني في اليوم الثالث للبطولة 52-45، حيث ساهم هذا الفوز في عودة الثقة للاعبين في البطولة والتي لا يزال لقبها في متناول اليد على حد وصفه.