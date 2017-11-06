محاكم «دبي المالي» تبلغ المدعى عليهم عبر الرسائل الفورية

دبي (الاتحاد)
أعلنت محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بدء تزويد جهات الادعاء بخيار تبليغ المدعى عليهم بالقضايا المرفوعة ضدهم بوساطة رسائل مباشرة وفورية، كجزء من مجموعة موسعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المحكمة لمساعدة الأفراد والشركات على تسوية النزاعات بسرعة أكبر.
وحتى إطلاق هذه الخدمة، كان المدعى عليهم يتلقون وثائق التبليغ بدعاوى محكمة الدعاوى الصغيرة في البداية عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم شخصياً أو عن طريق البريد، أو في حال لم يقوموا بالرد يتم إرسال التبليغ إلى آخر عنوان معروف يخصهم.
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وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية، المستخدمة بالفعل في الأنظمة القضائية بالمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وأجزاء من الولايات المتحدة، وسيلةً إضافية لجهة الادعاء للوصول للمدعى عليهم.