محاكم «دبي المالي» تبلغ المدعى عليهم عبر الرسائل الفورية

دبي (الاتحاد)

أعلنت محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بدء تزويد جهات الادعاء بخيار تبليغ المدعى عليهم بالقضايا المرفوعة ضدهم بوساطة رسائل مباشرة وفورية، كجزء من مجموعة موسعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المحكمة لمساعدة الأفراد والشركات على تسوية النزاعات بسرعة أكبر.

وحتى إطلاق هذه الخدمة، كان المدعى عليهم يتلقون وثائق التبليغ بدعاوى محكمة الدعاوى الصغيرة في البداية عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم شخصياً أو عن طريق البريد، أو في حال لم يقوموا بالرد يتم إرسال التبليغ إلى آخر عنوان معروف يخصهم.

وتنص القواعد الجديدة على أنه يحق لجهة الادعاء في حال عدم استجابة المدعى عليه استخدام الخدمات الإلكترونية لتبليغه بالدعوى؛ بما في ذلك الرسائل المباشرة والفورية، وللحفاظ على الخصوصية وتجنّب إساءة استخدام الخدمة، يجب أن يكون الاتصال مباشراً، كما يجب على جهة الادعاء الحصول على إذن رسمي من محكمة الدعاوى الصغيرة قبل القيام بهذا الإجراء.وقال ناصر الناصر، قاضي وأمين السجل في محكمة الدعاوى الصغيرة، «بما أن الرسائل المباشرة والفورية باتت جزءاً هاماً من حياتنا اليومية، فمن المهم للغاية أن تواكب محاكمنا هذه التغييرات في وسائل التواصل. وكثيراً ما تشمل قضايا محكمة الدعاوى الصغيرة أفراداً وشركات صغيرة وكذلك مقيمين متنقلين باستمرار، وهو ما يجعل من الصعب أحياناً تحديد مكان الطرف الآخر لتسليمه وثائق التبليغ من المحكمة. لذا فإن تبليغ المدعى عليهم عن طريق الرسائل الفورية يسهلّ العملية على جهة الادعاء والمدعى عليهم على حدٍ سواء، ويساعد بالتالي على تسوية النزاعات بسرعة أكبر».

وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية، المستخدمة بالفعل في الأنظمة القضائية بالمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وأجزاء من الولايات المتحدة، وسيلةً إضافية لجهة الادعاء للوصول للمدعى عليهم.