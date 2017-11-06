«مديرو المشتريات» يسجل توسعاً قوياً في القطاع الخاص خلال أكتوبر

دبي (الاتحاد)

أشارت بيانات أكتوبر إلى ارتفاع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وساهمت التوسعات القوية في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة في البداية الإيجابية للربع النهائي من العام 2017. في الوقت ذاته ارتفع مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في شهر أكتوبر، الأمر الذي كان مرتبطًا بتوقع قدوم طلبات من العملاء. أما على صعيد الأسعار، فقد هبطت أسعار المنتجات بأسرع معدل منذ مارس 2010، في حين ازدادت أعباء التكلفة بمعدل قوي.

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وقالت قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الارتفاع في المؤشر الرئيسي لدولة الإمارات في أكتوبر نمواً سريعاً في الإنتاج وارتفاعاً حاداً في المخزون، حيث تتوقع الشركات أن تشهد طلباً قوياً في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن الشركات واصلت خفض أسعار البيع لدعم الطلب، وبقي نمو الوظائف متواضعاً».

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.1 نقطة في سبتمبر إلى 55.9 نقطة في أكتوبر. ورغم أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن حاد في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع أعلى من المتوسط التاريخي للسلسلة (54.6 نقطة).