«شعاع كابيتال» تحقق أعلى أرباح منذ 2007

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح شركة «شعاع كابيتال»، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 23 مليون درهم، بزيادة 165% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي حققت فيها الشركة صافي خسائر بقيمة 35 مليون درهم. وبلغ مجموع أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام 60 مليون درهم (صافي خسائر الأشهر التسعة الأولى العام الماضي 114 مليون درهم)، متخطيةً كل النتائج السنوية المحققة منذ عام 2007. وقد لعبت مجموعة أبوظبي المالية، المساهم الجديد في الشركة منذ يناير 2017، الدور الرئيس في إعادة بروز «شعاع» كلاعب مهم في القطاع المالي بالمنطقة.

وسجلت وحدة إدارة الأصول العقارية ووحدة تمويل الأعمال التجارية في «شعاع» أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام، حيث بلغت أرباح وحدة إدارة الأصول العقارية 6.3 مليون درهم، مقابل 0.7 مليون درهم في الربع الثالث من 2016، وحققت وحدة التمويل 15.7 مليون درهم أرباحاً في الربع الثالث، مقابل خسائر بقيمة 38.6 مليون درهم في الفترة نفسها العام الماضي.

وعمدت «شعاع كابيتال» مؤخراً إلى تفعيل نشاطها في قطاع إدارة الأصول العقارية على مستوى السوق الإماراتية، سواء من خلال إدارتها عدداً من صناديق الاستثمار في قطاع الضيافة أو تطوير عدد آخر من أكبر المشاريع العقارية، وذلك استناداً إلى النجاحات التي حققتها في الأنشطة العقارية بالسعودية خلال السنوات الثماني الماضية. وقد شهد الربع الثالث من العام إعلان الشركة عن خططها لتطوير برج «دبوي» متعدد الاستخدامات في قلب مدينة دبي على طريق الشيخ زايد، الذي تصل قيمته إلى 1.5 مليار درهم.

كذلك، دفع هذا التحول الإيجابي في استراتيجية «شعاع كابيتال» باتجاه تحقيق نقلة نوعية في عمل وحدة التمويل التجاري لدى الشركة، التي تضم «شركة الخليج للتمويل» الإماراتية والشركة التابعة لها في السعودية، «الخليج للتمويل السعودية»، المختصة في التمويل الإسلامي، حيث تمكنت الشركتان من إعادة هيكلة نشاطهما والخروج تدريجياً من مرحلة الخسائر.