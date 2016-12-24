شمسة آل مكتوم: 500 درهم راتب لاعبة «الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو اتحاد الطائرة رئيسة اللجنة النسائية أن الراتب الشهري للاعبة سيدات الطائرة 500 درهم، مشيرة إلى أن السقف الأعلى لا يتجاوز 1500 درهم حتى لو كانت لاعبة منتخب.

وتساءلت الشيخة شمسة آل مكتوم كيف تطالبوننا بحصد الألقاب وتعزيز مكتسبات المرحلة الماضية في ظل هذا الوضع؟! وخصوصاً أن البعض يرفض الانضمام إلى المنتخب بسبب عدم وجود الموازنات والمكافآت في الأندية مما سيكون له المرود السلبي على أبيض السيدات، مبينة أن هذا الوضع ينذر بالخطر.

وقالت: «بعض الأندية لا تحظى بموازنات مخصصة للسيدات وأن النغمة المتكررة هي «عفواً لا توجد موازنات باسم السيدات»»، مشيرة إلى أن هذا الوضع يقف حجر عثرة على طريق التطوير.

وأضافت: «لاعبة المنتخب تبذل جهداً كبيراً خلال وجودها مع «الأبيض» وأحياناً تتعرض لقطع علاوتها من جهة العمل وخصم من إجازاتها السنوية مما أصاب بعض لاعبات المنتخب بالإحباط وبالتالي يكون المنتخب الضحية في هذه الحالة».