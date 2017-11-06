الجولف يشارك في كأس نومورا بماليزيا



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) تغادر بعثة المنتخب الوطني للجولف صباح اليوم إلى ماليزيا للمشاركة في النسخة الـ 28 من كأس نومورا البطولة الأكبر والأعرق على صعيد اللاعبين الهواة في القارة الآسيوية، المقامة على ملاعب «سونجاي لونج» اعتبارا من الخميس المقبل، بمشاركة نخبة منتخبات آسيا والمحيط الهادئ. ويرأس بعثة المنتخب خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، وتضم اللاعبين خالد يوسف وحسن المشرخ وسيف ثابت وأحمد سكيك، وتبرز أهمية البطولة التي تقام بمعدل مرة كل عامين، لكونها فرصة سانحة للاعبي الإمارات لمقارعة نخبة منتخبات القارة، يتقدمهم عمالقة اللعبة آسيوياً، مثل أستراليا، والصين والهند، واليابان، المهيمنة على ألقاب البطولة منذ انطلاقها في العام 1963.