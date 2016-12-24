«السلة» مكتمل الصفوف في معسكر الإسكندرية

علي معالي (دبي)

بدأت خيوط منتخبنا لكرة السلة في الاكتمال بعد انضمام سعيد مبارك لاعب فريق الأهلي إلى التدريبات في المعسكر الحالي في مدينة الإسكندرية استعداداً لانطلاق البطولة العربية للمنتخبات رقم 22 االمقررة في القاهرة من 30 ديسمبر الحالي وحتى 8 يناير المقبل، وتحمل اسم بطولة «طيران الإمارات» باعتباره الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد العربي. وسبق انضمام سعيد مبارك للتدريبات حضور الكابتن عبدالحميد إبراهيم المدير الفني الذي تأخر عن السفر 48 ساعة لوفاة والده، في حين جاء تأخر سعيد مبارك بسبب ظروف الامتحانات، وعندما فرغ اللاعب منها توجه إلى المعسكر ليصبح عدد اللاعبين الموجودين هناك 12 لاعباً هم سعيد مبارك وشقيقه محمد مبارك وقيس عمر وطلال سالم وأحمد عبداللطيف ومحمد عبدالله مسعود، وراشد أيمن، وعمر خالد، وحمد يعقوب غابش، وحميد هاشل، وخليفة خليل وخالد خليفة عبدالله.

يشارك في البطولة 8 منتخبات وهي منتخبنا ومصر والسودان والسعودية والبحرين والمغرب والجزائر وليبيا، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستجرى مراسم القرعة يوم الأربعاء المقبل.

وأعادت اتفاقية الشراكة التي وقعت بين الاتحاد العربي وطيران الإمارات الروح من جديد لأنشطة السلة العربية حيث يحرص اتحاد اللعبة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على عودة النشاط العربي في القطاعات لبطولات الرجال والسيدات وحتى منافسات المراحل السنية، وكذلك أولت مزيداً من الاهتمام بقطاع الحكام والمدربين على مستوى المنطقة العربية، وتعتبر رعاية طيران الإمارات لأنشطة الاتحاد بمثابة قُبلة الحياة من جديد لأنشطة الاتحاد وهو ما سيظهر خلال الفترات المقبلة من تنوع في البطولات والأنشطة في كل أرجاء الوطن العربي، ويبقى فقط التعاون بين الاتحادات العربية لتفعيل أكبر لدور وأنشطة الاتحاد. من جهة أخرى، يترأس عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد بعثة منتخبنا في البطولة العربية، حيث سيتوجه الفردان إلى البحرين لحضور اجتماع اللجنة التنظيمية ومنها بعد ذلك إلى القاهرة لرئاسة الوفد الرسمي للبعثة التي ستنتقل إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية. من جانبه عبر، أسامة قرقاس رئيس لجنة المنتخبات عن تفاؤله بما سيقدمه منتخبنا في البطولة العربية بعد عودة مهمة لهذا النشاط الإقليمي المطلوب في الفترات المقبلة لمزيد من التعاون بين الشباب العربي في هذا القطاع الرياضي المهم، وكذلك فهي فرصة لتكوين خبرات جديدة لدى لاعبينا خاصة أننا نسعى إلى بناء منتخب قوي خليط بين الشباب والخبرة.

وقال: نعلم أن المنافسة ستكون في غاية القوة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة بما فيها مصر التي توج فريقها الأهلي بلقب بطولة أفريقيا منذ أيام قليلة إضافة إلى الجزائر والسعودية وبقية المنتخبات العربية التي استعدت بشكل مناسب لهذا الحدث.