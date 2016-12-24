«السلة» مكتمل الصفوف في معسكر الإسكندرية

علي معالي (دبي)
بدأت خيوط منتخبنا لكرة السلة في الاكتمال بعد انضمام سعيد مبارك لاعب فريق الأهلي إلى التدريبات في المعسكر الحالي في مدينة الإسكندرية استعداداً لانطلاق البطولة العربية للمنتخبات رقم 22 االمقررة في القاهرة من 30 ديسمبر الحالي وحتى 8 يناير المقبل، وتحمل اسم بطولة «طيران الإمارات» باعتباره الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد العربي. وسبق انضمام سعيد مبارك للتدريبات حضور الكابتن عبدالحميد إبراهيم المدير الفني الذي تأخر عن السفر 48 ساعة لوفاة والده، في حين جاء تأخر سعيد مبارك بسبب ظروف الامتحانات، وعندما فرغ اللاعب منها توجه إلى المعسكر ليصبح عدد اللاعبين الموجودين هناك 12 لاعباً هم سعيد مبارك وشقيقه محمد مبارك وقيس عمر وطلال سالم وأحمد عبداللطيف ومحمد عبدالله مسعود، وراشد أيمن، وعمر خالد، وحمد يعقوب غابش، وحميد هاشل، وخليفة خليل وخالد خليفة عبدالله.
يشارك في البطولة 8 منتخبات وهي منتخبنا ومصر والسودان والسعودية والبحرين والمغرب والجزائر وليبيا، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستجرى مراسم القرعة يوم الأربعاء المقبل.
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وقال: نعلم أن المنافسة ستكون في غاية القوة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة بما فيها مصر التي توج فريقها الأهلي بلقب بطولة أفريقيا منذ أيام قليلة إضافة إلى الجزائر والسعودية وبقية المنتخبات العربية التي استعدت بشكل مناسب لهذا الحدث.