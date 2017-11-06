محمد حسن (الشارقة)

تقاسمت كل من خيول مربط دبي والزبير البطولات الذهبية في ختام فعاليات «مهرجان الشارقة للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الحادية عشرة، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية بالتعاون مع جمعية الخيول العربية وهيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي.

شهد الفعاليات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، والشيخ أحمد بن سلطان بن أحمد القاسمي، والشيخة علياء بنت سلطان بن أحمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد القاسمي، وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين بعروض جمال الخيول العربية الأصيلة.

وحلقت الفرس «دي أمنية» لمربط دبي بذهبية الأفراس للعام الثاني على التوالي، فيما نالت الفضية «كحيلة خالد» للشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وذهب اللقب البرونزي إلى «دي فلة» لمربط دبي، وأحرز «نشمي الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، اللقب الذهبي لبطولة الأمهار، تاركاً المركز الثاني واللقب الفضي للمهر «الفايد مغيدر» لمربط المغيدر لحسن سيف الزعابي، فيما نال اللقب البرونزي «نجم الشموخ» لعلي راشد مطر النيادي.

وحلقت المهرة «دليلة الزبير» لمربط الزبير المملوك للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، لقب البطولة الذهبية للمهرات، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «دي فنار» لمربط دبي، فيما نالت اللقب البرونزي «شبرا الزبير»، وهي أيضاً عائدة لمربط الزبير.وتوج «عصفور الوعب» لمربط دبي باللقب الذهبي لبطولة الفحول، تاركاً المركز الثاني واللقب الفضي لـ «مخلوف» للشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، فيما نال اللقب البرونزي «البلال» لمربط الأريام.وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالإنجاز وقال: التقت «دي أمنية» و«كحيلة خالد» على لقب بطولة الأفراس في المهرجان لتؤكد الفرس الأولى «دي أمنية» جدارتها وتحتفظ باللقب مرة أخرى، الفرستان حققتا أرقاماً قياسية خلال الأشواط التأهيلية ضمن اليوم الأول للبطولة، حيث تجاوزتا حاجز الـ 94 نقطة، الأمر الذي يؤكد المميزات الجمالية لدى كل منهما. وتابع: الفرس «دي أمنية» لمربط دبي وابنة الفحل «فراسيرا ماشار» والفرس «رويال أميرة» أخت الفحل الأسطورة «رويال كالرز»، تملك أيضاً سجلا ناصعاً من الإنجازات داخلياً وخارجياً، وكان الفوز بلقب هذه البطولة العام الماضي بوابة الانطلاق نحو العالمية، للفرس الكميت التي تبلغ من العمر 5 سنوات، فقد انتزعت الميدالية الذهبية في بطولة ساليرنو الدولية بإيطاليا، في أول مشاركة خارجية لها، وأوضح أن «كحيلة خالد» ابنة الفحل «العديد الشقب» والفرس «ديسيري» برز نجمها في العالم 2012 عندما تفوقت ضمن مهرجان الشارقة الدولي، وظلت دائماً مع خيول الصدارة على الرغم من تقدمها في السن، حيث يبلغ عمرها الآن 13 عاماً.

عصام عبدالله: بداية مبشرة للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)

أكد عصام عبدالله، مدير عام جمعية الخيول العربية أن البطولة، جاءت قوية وفي أجواء تنافسية جيدة، موضحا أن الجمعية قامت بكل ما يلزم لإنجاحها من النواحي التنظيمية المتعلقة بتسجيل الخيل واعتمادها، مؤكداً أن الطاقم الممثل للجمعية بكل عناصره الإدارية والبيطرية واللوجستية وغيرها، كان حريصاً على إخراج بطولة السلالة المصرية في أفضل حلة باعتبارها افتتاحاً مبشراً لبطولات الموسم، مشيراً إلى أن البطولة تتطابق مع نظم الجمعية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الجمعية، الذي شدد في أكثر من مناسبة على القيام بكل ما يلزم من أجل إنجاح كل البطولات الوطنية في كل الإمارات، وحتى في البطولات الخارجية التي تشرف الجمعية على تنظيمها أو دعم تنظيمها في الخارج، وذلك حرصاً من سموه على تشجيع كل المهتمين بالخيل العربية ومساندة الجهود التي يبذلها ملاكها وعشاقها.