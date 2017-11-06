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توقع نمو الأنشطة غير النفطية بأكثر من %3.5 في 2018

التمويل الدولي: الإمارات أفضل أداء اقتصادي أوسطياً للسنوات الخمس المقبلة
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تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017

مصطفى عبد العظيم(دبي)

توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات أفضل أداء بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل ما يتمتع به من تنوع ومرونة كبيرة ومحركات متعددة قادرة على ترسيخ النمو وتعزيز استدامته.

وقال المعهد في الفصل الخاص بدولة الإمارات ضمن تقريره عن اقتصادات الشرق الأوسط، إن اقتصاد الإمارات يعد أفضل اقتصاد مُدار في المنطقة بوجه عام، بعد أن نحج بشكل لافت في استيعاب التراجعات الكبيرة في أسعار النفط خلال العامين الماضيين، واستعادة وتيرة نمو القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تصل إلى 3.5% العام المقبل، مع نجاح الإجراءات التي قام بها لضبط أوضاع المالية العامة وزيادة الإيرادات.

وتوقع المعهد في تقريره الصادر أمس ارتفاع نمو القطاعات غير النفطية من نمو متوقع في عام 2017 بحدود 3% إلى 3.5% في عام 2018، بدعم من تخفيض ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن التجارة العالمية، لافتاً إلى أن النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام يقدر بنحو 1.4%، مشيراً إلى أن تأثير الأزمة السياسية الحالية مع قطر على نمو الاقتصاد الإماراتي سيكون محدوداً للغاية.

وقال جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة الشرق الأوسط لدى المعهد ومعد التقرير، إن دولة الإمارات تمكنت بشكل كبير من استيعاب تأثير تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية بفضل ما يتمتع به اقتصادها بقدر كبير من التنويع وما تمتلكه من بنية تحتية ممتازة بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، فضلا عما تملكه من أصول خارجية ضخمة.

ولفت ايراديان إلى أنه لرفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامته للمدى المتوسط، يجري العمل حاليا على تطبيق استراتيجية شاملة لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج المناطق الحرة والى قطاع الطاقة، وكذلك توسيع خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات غير المصرفية والأسواق المالية، الأمر الذي من شأنه أن ينعش نمو القطاع الخاص ويزيد من مساهمته في عملية التنويع الاقتصادي. ... المزيد
     
 

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