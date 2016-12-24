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12 نادياً في الجولة الثانية والجوائز 138 ألف درهم

174 لاعباً في كأس رئيس الدولة للجو جيتسو

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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

أبوظبي(الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في الساعة الحادية عشرة صباحاً على صالة أيبيك أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 12 فريقاً في منافسات الرجال والناشئين، و6 فرق في منافسات السيدات والناشئات.

تقام البطولة هذا الموسم للمرة الأولي بهدف تنشيط الأندية وتحفيزها للقيام بدورها، كونها مخصصة للاعبين واللاعبات المواطنين والمواطنات فقط، والذين يشاركون كممثلين لأنديتهم فقط. ويبلغ إجمالي جوائزها 800 ألف درهم من بينهم 200 ألف للنادي صاحب المركز الأول في المجموع العام للنقاط والميداليات، فيما يحصل الوصيف على 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث على 65 ألف درهم، ويحصل البطل أيضا على كأس صنعت خصيصاً وتم تصميمها على شكل حزام الجو جيتسو بشكل فني مبهر.

يتصدر نادي العين الأندية في عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات، حيث يمثل الزعيم في البطولة 24 لاعباً، فيما يحتل المركز الثاني نادي الظفرة بـ 19 لاعباً، والجزيرة 18 لاعباً، والوحدة 16 لاعباً، وعجمان 11 لاعباً، ومركز الاتحاد 10 لاعبين، والنصر 9 لاعبين، ونادي الإمارات 8 لاعبين، والشارقة 7 لاعبين، والأهلي 6 لاعبين، والوصل 3، والفجيرة لاعب واحد.

أما في منافسات الإناث فاحتل نادي الظفرة قائمة الأندية المسجلة لعدد اللاعبات بـ 9 لاعبات، وتلاه العين 7 لاعبات، والأهلي والفرسان والجزيرة 5 لاعبات لكل منها، والوحدة 3 لاعبات، ليبلغ أجمالي عدد اللاعبات في الجولة الثانية من الكأس 34 لاعبة، فيما يبلغ عدد اللاعبين 140 لاعباً من مختلف الأندية.

وتقام نزالات الأنات في نفس الوقت، حيث خصص بساط واحد لمنافسات الفتيات، وباقي الأبسطة لمنافسات الرجال. وكان باب التسجيل قد افتتح رسميا في الثامن من ديسمبر الجاري أمام الأندية واللاعبين. ... المزيد
     
 

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