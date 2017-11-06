عبد الله جاسم بطل «دراجات أم القيوين»

عماد النمر (أم القيوين)

واصل الموهوب عبد الله جاسم دراج نادي العربي، تفوقه وتألقه وصداراته لكافة سباقات الناشئين، وحقق أمس، بطولة سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 10 كيلومترات، الذي نظمه اتحاد الدراجات في أم القيوين بمشاركة 30 دراجاً من مختلف الأندية، تنافسوا على تحقيق أفضل زمن، وتمكن من خلاله النجم الصاعد عبد الله جاسم من الفوز بالمركز الأول بجدارة بعد تحقيقه الزمن الأفضل وقدره 12:17 دقيقة بمعدل سرعة متميز بلغ 45 كم/‏‏ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث ثنائي نادي شباب الأهلي حمدان حسن عبد الله وحمدان عبد الرزاق الجسمي.

كما نظم الاتحاد سباق الفردي ضد الساعة للفتيات لمسافة 10 كيلومترات وأسفر عن فوز المتسابقة المتميزة صفية مختار الصايغ بالمركز الأول بزمن قدره 15:52 دقيقة، مؤكدة تفوقها وانطلاقها بخطوات ثابتة وبمستوى متطور من سباق إلى آخر، وجاءت في المركز الثاني المتسابقة فاطمة حديد، فيما جاءت في المركز الثالث المتسابقة شيخة عيسى، والثلاثة من لاعبات فريق نادي النصر، وقام عبد الكريم الزرعوني عقب أنتهاء المنافسات بتكريم الفائزين والفائزات.