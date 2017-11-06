سالم السويدي يعانق الجائزة الكبرى

دبي (الاتحاد)

فاز الفارس سالم أحمد السويدي بالفرس «كوناي زد» من نادي الشارقة للفروسية بجائزة الشوط الختامي لفرسان الفئة الكبرى ضمن منافسات الأسبوع الخامس لدوري قفز الحواجز التي استضافها مركز الإمارات للفروسية، وصمم مسار السباق بحواجز تراوح ارتفاعها بين (130 ـ 140) سم، بمشاركة ثمانية فرسان تنافسوا بقوة في الجولة الرئيسة، وأسفرت عن نجاح ثلاثة منهم في اجتيازها واكمل الفارس السويدي الجولة الرئيسة من دون خطأ في زمن بلغ (82.03) ثانية، وجاءت ثانية الفارسة أنيتا ساندي بالجواد «فور كاش 2» من نادي الشارقة للفروسية وتقاسمت جائزة المركز الثاني مع زميلتها بالنادي الفارسة تينا لوند بالجواد «بيج ريد».

وفي الشوط المخصص للفرسان من الفئة الوسطى وصمم مساره بحواجز تراوح ارتفاعها بين (130 ـ 135) سم، شارك في الشوط 30 فارسا وفارسة، ونجح خمسة فرسان في إكمال المرحلتين من دون أخطاء، ودانت الغلبة فيها للفارس شادي غريب بالجواد «أميذيست دي» من نادي الشارقة للفروسية بعد أن أكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (30.30) ثانية، وجاء في المركز الثاني زميل المتصدر الفارس عبد الله حميد بالفرس «أولم دو فوجريس» وجاء ثالثا الفارس بيرن جريجوري بالفرس «أوريكا دو روي». افتتحت منافسات الأسبوع الخامس بشوط مفتوح من مرحلتين صمم مساره بحواجز تراوح ارتفاعها بين (125 ـ 135) سم، وشارك فيه 33 فارسا وفارسة، نجح 12 فارسا وفارسة في إكمال المرحلتين من دون أخطاء، وحل الفارس موفي عويضة الكربي بالجواد «كلفاروس ستار» من نادي الشارقة للفروسية في المركز الأول وجاء زميله بالنادي الفارس سالم أحمد السويدي شارك بالجواد «سناب جاك» ونال جائزة المركز الثاني.