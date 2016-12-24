جني الأرباح وارتفاع الدولار يهبطان بأسعار النفط

عواصم (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس، في تعاملات صباحية آسيوية هزيلة قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لتبدد بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع إقبال التجار على جني الأرباح.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 20 سنتاً أو 0.4 % إلى 54.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 1.1 %. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً أو 0.5 % إلى 52.69 دولار للبرميل بعدما زاد 0.9% عند التسوية أمس الأول.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية تراجعاً طفيفاً أمس، لكنه يظل قريباً من أعلى مستوياته في 14 عاماً البالغ 103.65 الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط على حائزي العملات الأخرى.

وتحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 بدعم من اتفاق المنتجين في منظمة «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير المقبل.