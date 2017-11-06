خالد القبيسي يتوّج بفضية شانجهاي

شانجهاي (الاتحاد)

توّج البطل خالد القبيسي بالمركز الثاني في سباق شانجهاي الصيني، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات التحمل على متن سيارة فريق جلف ريسينج البريطاني بورشه 911 آر.اس.آر، وكان الفريق قد انطلق من المركز الأخير ضمن فئة جي. تي. آم على حلبة شانجهاي التي يبلغ طولها 5.451 كلم وتشمل 16 منعطفاً، إلا أن خبرة الفريق مكنته من اقتناص المراكز وإنهاء التحدي الصيني في المركز الثاني ضمن ترتيب الفئة.

وقال القبيسي: «من الرائع العودة للمشاركة في سباقات التحمل، خصوصاً مع فريق له تاريخ عريق مثل جلف ريسينج البريطاني، نجح الفريق في تطبيق الخطط المرسومة، ولم يدخر جهداً في توفير سيارة قادرة على المنافسة، مهمتنا كانت صعبة ولكنها غير مستحيلة، استمتعنا كثيراً وأنا سعيد جداً بالمركز الثاني، وأشكر جميع أعضاء الفريق على تأديتهم المميزة والشكر موصول للشركات الراعية». الجدير بالذكر، أن خالد القبيسي كان قد توّج الموسم الماضي ببطولة العالم لسباقات التحمل بوصافة البطولة، مستفيداً من فوزه التاريخي في سباق المكسيك ست ساعات وسباق البحرين ست ساعات.وشهد هذا الموسم مشاركة البطل الإماراتي في سباق لومان 24 ساعة، الذي اضطر فيه للانسحاب بعد حادث تصادم، ولكن سبق للقبيسي أن سجل اسمه في سجلات التاريخ كأول سائق عربي يحرز المركز الثاني في لومان ضمن فئة جي.تي.آم عام 2014 والمركز الثالث عام 2016.