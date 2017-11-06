شرطة دبي تدخل موسوعة جينيس بـ «تحدي اللياقة»

رضا سليم (دبي)

تسلم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة تحطيم شرطة دبي، ضمن تحدي دبي للياقة، الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في عدد المؤدين لتمارين الرياضية «بيربي» الذي وصل إلى 1455 شخصا متجاوزاً الرقم السابق 689 شخصا، وقدمت الشهادة الرسمية، هدى الكساب مدير الأرقام القياسية في شركة جينيس.

وتشارك شرطة دبي بالعديد من الفعاليات في المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتحدي دبي للياقة الذي رفع من ثقافة ممارسة الرياضة وعدد ممارسيها في مجتمع الإمارات، وخلق نشاطا رياضيا ممتعا بأساليب مبتكرة في جميع المواقع التي تشهد كل يوم تحديا جديدا.

وقال: «عازمون على الاسترشاد بمقولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، يسرني أن أجد هذا القدر الكبير من الاستعداد لدى الجميع لممارسة الرياضة، والهدف من هذا التحدي هو تشجيع المجتمع على تحويل الاعتراف بأهمية الرياضة وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان من مجرد قناعة إلى ممارسة عملية، وأتطلع أن يجعل جميع المشاركين الالتزام اليومي على مدار الثلاثين يوماً القادمة التزاماً دائماً بعد انتهاء فترة التحدي.