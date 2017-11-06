دمج وحدتي الخدمات الهندسية في مطارات دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات دبي عن دمج إدارتي الخدمات الهندسية في مطاري دبي الدوليين تحت إدارة واحدة وترقية المهندس عمر بن عدي إلى منصب نائب الرئيس الأول للخدمات الهندسية، للإشراف على هذه الإدارة الجديدة.

وذكرت مطارات دبي أن هذه الخطوة تهدف الى تعزيز فريق القيادة وعملية اتخاذ القرار، فيما يتعلق بتحقيق توجهات المؤسسة للمضي قدماً نحو استخدام طاقات نظيفة وبديلة والحفاظ على البيئة، بما يتواكب مع خطة حكومة دبي 2021 على هذا الصعيد.

وبموجب تعيينه في هذا المنصب أصبح المهندس عمر بن عدي مسؤولا عن إدارة الخدمات الهندسية في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، بعد أن كانت تابعة لإدارة العمليات في المطار الأخير.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي:«كلي ثقة بأن قيادة بن عدي لوحدة الخدمات الهندسية في مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال، ستلعب دوراً حاسماً في تعزيز صناعة القرار والتنسيق بين المطارين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار لمواكبة توجهات مطارات دبي نحو تطبيق الطاقة النظيفة في عمليات المطار ومبانيه ومنشآته، في فترة يتوسع بها قطاع الطيران في دبي بشكل دراماتيكي». ويتمتع عمر بن عدي بخبرة تمتد لأكثر من 24 عاماً في العمل في مطارات دبي، حيث التحق في عام 1994 للعمل في إدارة الخدمات الهندسية، وشهد بدايات العمل في بناء أول مبنى كونكورس في المطار تم افتتاحه في أبريل من العام 2000، والذي اعتبر في حينه أول مبنى من نوعه في الشرق الأوسط.