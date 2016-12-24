104 ملايين درهم صافي تعاملات المؤسسات كمحصلة بيع

أبوظبي (الاتحاد)

سجل صافي الاستثمارات المؤسساتية في الأسواق المالية المحلية خلال الأسبوع الماضي، نحو 104.7 مليون درهم كمحصلة بيع، فيما أظهرت البيانات الصادرة عن الأسواق المالية، أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب جاءت بقيمة 23.3 مليون درهم في سوق العاصمة أبوظبي كمحصلة بيع في حين بلغ صافي استثماراتهم 60.6 مليون درهم تقريبا، محصلة بيع.

ووفقا لبيانات سوق العاصمة أبوظبي، فإن صافي تداولات الأجانب في السوق خلال الجلسات الأربع من الأسبوع الماضي، بلغ نحو 23.3 مليون درهم كمحصلة بيع، حيث توزعت المحصلة على مختلف الجنسيات، حيث بلغت حصة المستثمرين الخليجيين من صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.5 مليون درهم محصلة شراء، كما بلغت حصة المستثمرين العرب 1.8 مليون درهم محصلة شراء أيضا، فيما بلغت استثمارات المستثمرين من الجنسيات الأخرى غير العرب نحو 23.3 مليون درهم كمحصلة بيع.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين من الأسهم في سوق أبوظبي نحو 39.5 مليون درهم مقابل بيعهم أسهما بقيمة 33.9 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي.

وأما المستثمرون العرب فقد اشتروا أسهما بقيمة 52.7 مليون درهم في حين باعوا أسهما بقيمة 50.9 مليون درهم خلال نفس جلسات التداول في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي.