ليو والبارسا.. 600 مباراة تصنع تاريخاً في 4770 يوماً!

محمد حامد (دبي)

لم يكن البارسا كياناً مجهولاً قبل ليونيل ميسي، إلا أن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن أكثر الفصول توهجاً في رواية البارسا، كتبه النجم الأرجنتيني في مبارياته بأهدافه وبطولاته. واحتفل ميسي ومعه عشاق الفريق الكتالوني بخوضه المباراة رقم 600 في مسيرته الكروية، وفي الليلة ذاتها نجح برشلونة في تحقيق الفوز على إشبيلية القادم من إقليم الأندلس، وكان لباكو ألكاسير اليد الطولى في منح فريقه 3 نقاط ذهبية بعد الفوز بهدفين لهدف.

البارسا نجح في حماية قمته من أحلام الخفافيش، فقد استمرت سلسلة انتصارات فريق فالنسيا، محققاً الفوز السابع على التوالي، وهذه المرة على حساب ليجانيس بثلاثية بيضاء، وهي البداية الأفضل في تاريخ الفريق الملقب بالخفافيش طوال مشاركاته في الليجا، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة من 11 مباراة، في حين ابتعد البارسا بقمته ليرفع رصيده إلى 31 نقطة من 11 مباراة، أي أنه لم يعرف الخسارة، وتعادل في مباراة واحدة، ولو لم يكن قد وقع في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد لكان قد حصد العلامة الكاملة.

البارسا لم ينجح في حماية قمته من أحلام الخفافيش فحسب، بل جعل مهمة المنافس الأبدي ريال مدريد أكثر صعوبة في ظل اتساع الفارق، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة على خريطة وشكل المنافسة على الليجا على الرغم من أن هناك 27 مباراة متبقية لكل فريق، كما أن الفريق الكتالوني تمكن من الابتعاد بقمته قبل التعرض لما يسمى بفيروس الفيفا، حيث يشارك غالبية نجومه مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي، الأمر الذي قد يجعلهم عرضة للإرهاق والإصابات.

وفي ليلة الفوز على «الأندلسي» احتفل عشاق البارسا بالنجم الأول ميسي، والذي خاض مباراته رقم 600 بقميص الفريق، فقد كانت البداية قبل 4770 يوماً، وذلك حينما ظهر في مباراته الأولى بتاريخ 16 أكتوبر 2004 أمام إسبانيول، فقد منحه فرانك ريكارد الفرصة للتعبير عن موهبته التي أصبحت محوراً لإعجاب العالم منذ ذلك اليوم، وحقق ميسي طوال هذه المسيرة 30 بطولة، وسجل 523 هدفاً، وصنع 197 هدفاً، أي أنه بصم 720 مرة على أهداف البارسا تسجيلاً وصناعة، مما يؤشر إلى أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في صفوف الفريق خلال السنوات الأخيرة وعلى مدار تاريخه.