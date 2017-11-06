«اليوفي» يضيق الخناق على نابولي في «الذكرى 120»

روما (أ ف ب)

احتفل يوفنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، بالذكرى الـ120 لتأسيسه بأفضل طريقة، بعدما أصبح على بعد نقطة من الصدارة، بتحويله تخلفه أمام ضيفه المتواضع بينيفينتو إلى فوز 2-1، مستفيداً من اكتفاء نابولي وانتر ميلان بالتعادل مع كييفو صفر-صفر وتورينو 2-2 على التوالي في المرحلة 12 من الدوري الإيطالي.

على ملعب «اليانز ستاديوم»، اعتقد يوفنتوس أنه سيكون أمام مهمة سهلة، أمام ضيف دخل تاريخ الدوري كأول فريق يخسر مبارياته الـ11 في الأولى في الدرجة الأولى، لكنه عانى الأمرين لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والعاشر هذا الموسم، بعدما أنهى الشوط الأول متخلفاً، قبل أن يتدخل الأرجنتيني جونزالو هيجواين لإدراك التعادل، ثم سجل الكولومبي خوان كوادرادو الثاني.

وصبت نتائج المرحلة في صالح فريق المدرب ماسيميليانو اليجري، إذ تعثر نابولي المتصدر أمام مضيفه كييفو فيرونا بالتعادل معه بدون أهداف، ما سمح لفريق «السيدة العجوز» كي يصبح على بعد نقطة منه، مستفيداً أيضا من تعثر انتر الذي تراجع من المركز الثاني إلى الثالث بتعادله على ارضه مع تورينو 1-1.