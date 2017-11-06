«السيتي» يحكم قبضته على الصدارة بـ «الضحية 10»

مانشستر (د ب أ)

واصل مانشستر سيتي انتفاضته الجامحة ببطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب المسابقة الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك عقب فوزه الثمين 3 /‏‏ 1 على ضيفه أرسنال في المرحلة الحادية عشرة للبطولة أمس.

على ملعب الاتحاد، واصل مانشستر حصد الانتصار تلو الأخر «تعادل مرة واحدة مع إيفرتون هذا الموسم» وكان ضحيته هذه المرة أرسنال الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم جميعها خارج ملعبه، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن منافسه في المركز السادس.

وكعادته استحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة عالية، فحرم بالتالي صانع ألعاب أرسنال الألماني مسعود أوزيل من تمرير كرات متقنة باتجاه زملائه.

وقرر مدرب أرسنال الفرنسي ارسين فينجر عدم إشراك أي من مهاجميه الصريحين الفرنسيين الكسندر لاكازيت واولفييه جيرو، وزج بالتشيلي اليكسيس سانشيز في مركز قلب الهجوم يساعده يميناً ويساراً أوزيل والنيجيري اليكس أيوبي.