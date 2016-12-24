احتـفـــالات «رأس السنـة» تستنفر مطاعم دبي

فهد الأميري (دبي)

أجمع مديرو مطاعم وفنادق في دبي على أن احتفالات رأس السنة الميلادية تعزز التدفق السياحي على دبي من مختلف أنحاء العالم بما فيها السياحة المحلية والخليجية والأوروبية، وتشير توقعات خبراء السياحة والسفر في دبي إلى وصول عدد المشاركين في احتفالات رأس السنة الميلادية إلى مليون سائح ومقيم بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية والاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وقدر خبراء متوسط إنفاق السائح خلال ليلة رأس السنة من 2000 إلى 6000 درهم وتشهد الفنادق والمطاعم نسب إشغال كاملة في حين تستعد شركات ووكالات السياحة إلى تأمين كل المستلزمات لتوفير فرصة لعملائها لمشاهدة الاحتفالات من منطقة البرج. وتحرص السلطات في دبي على جعل الاحتفال بدخول 2017 احتفالاً عالمياً من خلال التغطية المباشرة للحدث الذي سيشهد إطلاق عروض ألعاب نارية وغيرها من الفعاليات المبهرة.

في هذا الإطار، قالت شيمين جونز مديرة مطعم «ليفت بانك» في «فندق مدينة جميرا» ومطعم «مستر تودز» في القرهود «لقد بدأنا بالاستعداد لهذه المناسبة لأن دبي وجهة عالمية يقصدها الكل للاحتفال في مثل هذه المناسبات، لذا بدأنا منذ الآن بالتحضيرات سواء إعداد الوجبة التقليدية (الديك الرومي) أو الكعك، في أجواء عائلية»، مشيرة إلى أن «نسبة التشغيل تتجاوز الـ90% في هذه الفترات حيث تتقاطع الإجازة المدرسية والاحتفالات، التي تصل إلى ذروتها مع اقتراب ليلة عيد الميلاد لأن هناك عروضاً للعائلات وسحوبات للأطفال احتفالاً بهذه الحدث». من جهتها، قالت ماريا سيلفا مديرة مطعم «آهي» ذي اللمسة اليابانية في منطقة النخلة جميرا «نضع اللمسات الأخيرة استعداداً لهذه المناسبة التي تحرك عجلة الاقتصاد بصورة كبيرة من خلال الأفواج الأوروبية القادمة من روسيا وألمانيا وإنجلترا، وأيضاً دول الخليج العربي، إذ تأتي هذه المناسبات مقرونة مع إجازة الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن الحجوزات بدأت منذ الآن متوقعة أن تصل إلى 100% عشية عيد الميلاد المجيد».

وقال أوليفر لويب مدير مطعم «لا موم» الفرنسي في فندق «نسيمة رويال» إن دبي تستعد بقوة لمثل هذه المناسبات ونحن كجزء من هذه التركيبة الاقتصادية فإننا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في ظل تدفق سياحي هائل يصل إلى ذروته في طقس رائع وأسعار منطقية وخدمات راقية جداً، لا ترضى دبي بأقل منها.

أما ماركو جيجلي مدير مطعم «بيتشيه» الإيطالي في فندق هيلتون بمنطقة «جي بي آر» السياحية فقال: «تضع في قمة أولوياتها إدخال البهجة والسرور في قلوب جميع سكان وسياح دبي بمعزل عن عرق ولون ومعتقد، دبي بلد التسامح أجمل مكان يختاره الفرد والأسرة للاحتفال بأي مناسبة موضحاً وجود عروض خاصة للعائلات والأطفال». وأشار إلى أن الفندق أتم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال أعياد الميلاد، متوقعاً أن تصل نسبة التشغيل إلى 100% عشية عيد الميلاد ورأس السنة.