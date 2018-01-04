اللجنة المنظمة تستعرض تحضيرات «السوبر المصري»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري اجتماعها الأول، بعد اعتماد تشكيلها من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وتضم كلاً من سهيل العريفي نائباً للرئيس والأعضاء راشد سهيل، أحمد المصعبي، سعيد المهيري، عادل اليعقوبي، سالم المرر، جمال مراد، محمد الشاطري، راشد عبدالله العامري، أحمد وهاب.

وعُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور كافة الأعضاء بجانب ممثلي شركة بريزينتيشن، وممثلي ستاد هزاع بن زايد، وبدأ الاجتماع الذي ترأسه سهيل العريفي نائب رئيس اللجنة، والذي أكد خلال كلمته الترحيبية أهمية المباراة ودورها الكبير في تحقيق استمرارية خطة ورؤية مجلس أبوظبي الرياضي باستضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية، والسعي لإخراج كافة الأحداث الرياضية بأبهى صورة تنظيمية متكاملة، مبيناً أن اللجنة برئاسة محمد بن هزام الظاهري تحرص على تأمين العمل، وفق آلية موحدة تضمن تنسيق كافة الجهود من جميع الأطراف لضمان سير مراحل العمل التنظيمي للمباراة بأفضل صورة ممكنة.

وأشاد العريفي باستضافة استاد هزاع بن زايد الذي يعد تحفة الملاعب العالمية للنسخة الثالثة لكأس السوبر المصري، التي ستجمع الأهلي بطل الدوري والكأس والمصري وصيف الكأس وذلك يوم 12 يناير في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك في الساعة التاسعة مساء، وسط حضور جماهيري متوقع له أن يبلغ (25 ألف متفرج).

وأكد العريفي خلال الاجتماع أهمية تأمين كافة متطلبات النجاح للمباراة عبر خطة توزيع المهام لكافة الفرق العاملة، وفق برنامج زمني يشمل جميع الخطوات المطلوب إنجازها قبل موعد المباراة.

وشهد الاجتماع الذي تم استعراض الخطة الأمنية، وخطة دخول الجماهير والخطة التسويقية والنقل التلفزيوني وفرق المتطوعين، بجانب الخطة الأمنية، كما تم استعراض إصدار التصاريح لكافة الإعلاميين والذي سيبدأ ابتداء من يوم 3 يناير وحتى 6 يناير، كما استعرضت اللجنة ملاعب التدريب للفريقين، كما سيشهد استاد هزاع بن زايد استضافة المؤتمرات الصحفية الفنية لمدربي الفريقين حسام البدري وحسام حسن، يوم 11 يناير. كما باشرت اللجنة أعمالها وتنسيقها مع كافة الجهات المعنية، سعياً لتقديم نسخة مميزة تحقق الإضافة لنجاحات مباريات كأس السوبر المصري التي تقام في إطار العلاقات والروابط التاريخية المتينة التي تجمع الإمارات ومصر، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجربتان الماضيتان والمكتسبات المهمة، حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة على أرض الإمارات.