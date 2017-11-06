«دو» تدشن قطاعات أعمال جديدة

دبي (وام)

تدشن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة قطاعات أعمال جديدة، تساهم في تعزيز مسارات النمو وقيادة أجندة التحوّل في الشركة، وتشمل التغييرات الجديدة في الهيكل التنظيمي إنشاء قطاعات أعمال جديدة وهي قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع البنى التحتية وقطاع الحياة الرقمية والابتكار.

ويقوم قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتزويد الجهات الحكومية والشركات العاملة في الإمارات بمنظومة متكاملة ومتطورة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك شبكات المؤسسات وحلول أمن المعلومات ومراكز البيانات إضافة إلى التطبيقات والخدمات السحابية وسيكون هذا القطاع تحت إشراف نائب الرئيس التنفيذي فريد فريدوني.

وسيركز قطاع الحياة الرقمية والابتكار على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفيرها للعملاء عبر الدولة بما في ذلك خدمات المحتوى الرقمي والمنزل الذكي.

وسيعمل قطاع البنى التحتية على تعزيز كافة عمليات الشبكات العاملة تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وستكون هذه الوحدة تحت إشراف مباشر من سليم البلوشي في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للبنى التحتية.