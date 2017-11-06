«طيران الإمارات» تطور خدماتها إلى نيجيريا

دبي (الاتحاد)

تعتزم طيران الإمارات إعادة تشغيل رحلتها اليومية الثانية بين دبي ولاغوس، واستئناف خدمتها إلى أبوجا عاصمة نيجيريا بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل.

وتعمل الرحلة اليومية الجديدة إلى لاغوس كما الحالية بطائرات البوينج 777-300ER ‬بتقسيم ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬8 ‬أجنحة ‬خاصة ‬في ‬الأولى، ‬و42 ‬مقعداً ‬يتحول ‬إلى ‬سرير ‬مستو ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬و310 ‬مقاعد ‬مريحة ‬في ‬السياحية. ‬أما ‬رحلات ‬أبوجا ‬الأربع، ‬فسوف ‬تعمل ‬بطائرات ‬البوينج ‬777-300 ‬التي ‬توفر ‬360 ‬مقعداً ‬بتقسيم ‬الدرجات ‬الثلاث ‬أيضاً.

وتقدم أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في أفريقيا، بالشكر إلى السلطات النيجيرية على التسهيلات التي قدمتها لاستئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى لاغوس والرحلات الأربع أسبوعياً إلى أبوجا.

وقال: «نيجيريا سوق مهمة لنا، ونحن ملتزمون تجاهها وتتضح أهميتها ومدى قوة التزامنا نحوها من قرارنا إضافة 11 رحلة أسبوعياً بين دبي واثنتين من مدنها الرئيسة، وهما لاغوس والعاصمة أبوجا، وذلك لتلبية الطلب القوي على السفر على هذين الخطين، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات التجارية والسياحية والاستثمارية في البلاد».

ومع تشغيل 18 رحلة أسبوعياً من وإلى نيجيريا، فإن طيران الإمارات سوف توفر للمسافرين من وإلى نيجيريا خيارات سهلة ومريحة للسفر عبر شبكة خطوطها العالمية التي تغطي قارات العالم الست، بما في ذلك أكثر من 35 وجهة في الشرقين الأوسط والأقصى، و18 وجهة في جنوب آسيا وأكثر من 20 وجهة في الأميركتين وأستراليا ونيوزيلندا.

وتوفر طائرات البوينج 777-300ER ‬بالإضافة ‬إلى ‬حمولتها ‬الكاملة ‬من ‬الركاب ‬وأمتعتهم ‬ما ‬يصل ‬إلى ‬23 ‬طناً ‬من ‬طاقة ‬الشحن ‬لكل ‬رحلة ‬في ‬كل ‬اتجاه، ‬ما ‬يتيح ‬للمصدرين ‬والمستوردين ‬النيجيريين ‬سهولة ‬التعامل ‬مع ‬شركائهم ‬التجاريين ‬عبر ‬العالم.

وسوف تقلع رحلة لاغوس الجديدة «إي كيه 781» يومياً من مطار دبي الدولي في الساعة 3:55 صباحاً لتصل إلى مطار لاغوس الدولي في الساعة 9:05 صباحاً. أما رحلة العودة «إي كيه 782» فتغادر لاغوس في الساعة 12:40 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 11:55 قبل منتصف الليل.

وسوف تغادر رحلة أبوجا «إي كيه 785» دبي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت في الساعة 10:35 صباحاً، وتصل إلى أبوجا في الساعة 3:35 عصراً. وتقلع رحلة العودة «إي كيه 786» من مطار أبوجا في الساعة 6:55 مساء نفس الأيام، لتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 4:35 من صباح اليوم التالي.