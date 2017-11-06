«صناع الأمل» على شاشات طائرات «الاتحاد للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

خصصت الاتحاد للطيران، قناة خاصة عبر نظام «E-BOX» للترفيه على متن طائرتها تعرض قصص أبطال مبادرة «صناع الأمل» الهادفة إلى تسليط الضوء على النماذج العربية من صناع الأمل الذين شكلوا من خلال مواقفهم وأعمالهم والتزامهم الأخلاقي والإنساني علامة فارقة.

وقال محمد عبدالله البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إنه يتم تخصيص قناة عبر نظام الترفيه على متن الطائرة والمتوافر على شاشات العرض الخاصة بالضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران لعرض قصص صناع الأمل، بحيث يتم عرض مجموعة جديدة من النماذج العربية الملهمة كل 3 أشهر، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى التعريف بعاداتنا وثقافتنا العربية وتقريب المسافات بين الشعوب وتعزيز فرص التلاقي الإيجابي.ومن المقرر أن تعرض شاشات أسطول الاتحاد للطيران كدفعة أولى قصص «صناع الأمل» الخمسة الذين توّجهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مايو الماضي ومنحهم جميعاً لقب «صانع الأمل الأول» من أصل 65 ألف شخص تقدموا للمبادرة.

وسيتم عرض قصة صانعة الأمل الكويتية معالي العسعوسي التي كرست جهودها لتنفيذ المبادرات الإنسانية في اليمن من خلال مشروعها التنموي «تمكين» وقصة العراقي هشام الذهبي الذي فتح قلبه وبيته مأوىَ لأطفال الشوارع في بغداد مطلقًا عليه اسم «البيت العراقي للإبداع»، وماجدة جبران «ماما ماجي» التي تخدم فقراء المناطق العشوائية في مصر، حيث تستمع لاحتياجاتهم، وتجلب لهم المؤن اللازمة وتساعدهم على تقديم الرعاية الصحية لهم والتعليم للأطفال، والمغربية نوال الصوفي المقيمة في إيطاليا التي كرست جهودها لإنقاذ أكثر من 200 ألف لاجئ كانوا يفرون إلى أوروبا عبر قوارب الموت، ومجموعة «الخوذ البيضاء» التي تضم أكثر من 3 آلاف متطوع تركوا أعمالهم ووظائفهم، وكرسوا حياتهم لإنقاذ ضحايا القصف في سوريا معرضين أنفسهم لخطر الموت.

وتهدف مبادرة «صناع الأمل» المندرجة تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي انطلقت دورتها الأولى في فبراير 2017 إلى إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي التي برز من خلالها أشخاص عملوا بتفاني لخدمة مجتمعاتهم، حيث تم تكريمهم ودعمهم ماديًا ومعنويًا من أجل إبراز جهودهم ودورهم الفعال في المجتمع حتى يواصلوا مسيرتهم ورسالتهم الإنسانية التي تسهم في بناء مجتمعاتهم ورخائها.

وتعكس مبادرة «صناع الأمل» رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في إضاءة بارقة أمل في القلوب وبث روح التفاؤل والطاقة الإيجابية لدى شعوب المنطقة.