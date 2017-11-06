الهلال يرسم ملامح موسمه في معسكر أبوظبي

الرياض (د ب أ)

أوضح نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن الفريق مطالب بتحقيق لقب الدوري السعودي في كل موسم كبطولة أساسية لا يمكن التفريط بها، وكشف نواف بن سعد عن رغبته في استكمال فترة رئاسته لنادي الهلال، مؤكداً أن النادي لن يتأثر برحيل أي رئيس، وتطرق رئيس الهلال إلى المواجهة المنتظرة للفريق أمام أوراوا ريدز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا في 18 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، تمنى مواجهة أوراوا، حتى يسهل عليه قراءته.

وأكد نواف بن سعد أن الهلال سينهي المواجهة الأولى في الرياض بنتيجة إيجابية دون استقبال أي أهداف، بشرط أن يكون اللاعبون في يومهم خلال اللقاء، وأشاد رئيس الهلال بقوة الفريق الياباني قائلاً: فريق أوراوا قوي ومنظم جداً، وعلى جماهير الهلال أن تعي أنه ليس بالخصم السهل، وأضاف: الإعلام ينقل بعض الأكاذيب مثل انتقادي لأعضاء الشرف وانتقادي لمؤسسة صلة الرياضية، واستمر: خصوم الهلال ينقسمون لخصمين خصم بالملعب، وخصم في الإعلام، ولأن الهلال طرف ثابت في المنافسة تجد إعلام الأندية الأخرى يتكتل ضده. وتابع: الهدوء قبل نهائي البطولة الآسيوية مهم، والإدارة طالبت أعضاء الشرف بالهدوء.

وأفاد نواف بن سعد أن السياسة المنتهجة في معسكر أبوظبي، المقرر إقامته استعداداً للنهائي الآسيوي ليس فقط التركيز على مباراة أوراوا ولكن الموسم ككل، مشدداً على أن المعسكر كان سيقام في حال لم يتأهل الفريق للنهائي. واعترف نواف بن سعد أن الهلال لم يقدم الأداء المطلوب منه أمام الشباب، لذلك لم يستحق الفوز وكان التعادل نتيجة عادلة. وكشف رئيس الهلال عن أكثر القرارات التي صدرت ضد النادي خلال ولايته: الهلال دفع 400 ألف ريال بغير وجه حق لنادي الشعلة، والسبب في هذا القرار هو لاعب سابق بالفريق، وبسؤاله عن ميول تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عقب نواف بن سعد: لا أؤكد ولا أنفي أن آل الشيخ من مشجعي الهلال، ما أعرفه أنه فقط مشجع للمنتخب السعودي. من ناحية أخرى، أعرب باولو بوناميجو، المدير الفني لنادي القادسية السعودي، عن سعادته بتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة. وكان القادسية قد أعلن قبل أيام إقالة التونسي ناصيف البياوي، والتعاقد مع المدرب البرازيلي بوناميجو. وقال بوناميجو: القادسية نادٍ طموح ولديه لاعبون متميزون، ولدي معرفة باللاعبين الأجانب بالفريق خصوصاً، وكذلك المحليون لدي معرفة ببعضهم، وتابع: أنا معتاد على العمل مع الشباب وأراقبهم عن كثب، ويعجبني العمل مع اللاعبين الشباب وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة خلال المباريات.