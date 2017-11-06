«مالية عجمان» تعرف الجهات الحكومية بآليات تطبيق «القيمة المضافة»

عجمان (وام)

نظمت دائرة المالية في عجمان بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل لتعريف الجهات الحكومية بالإمارة بآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بفندق عجمان سراي.

وتأتي الورشة بعد قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح التسجيل لضريبة القيمة المضافة في أكتوبر الماضي وضمن خطة التوعية بقوانينها وإجراءات تطبيقها، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب منذ شهر مارس 2017.

وقال مروان آل علي مدير عام دائرة المالية وممثلون عن مختلف الجهات الحكومية بعجمان، في كلمة ألقاها أمام الحضور إنه انطلاقا من الخطة الاستراتيجية للدائرة والمهام التي تحملها على عاتقها تم تنظيم هذه الورشة لضمان استعداد جميع الجهات التابعة لحكومة عجمان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الورشة تأتي للتحقق من مدى جاهزية مختلف الجهات لعمليات التطبيق الفعلي للضريبة وفقا للسياسات والشروط التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب للمنظومة الضريبية الجديدة ووفقا للسياسات والشروط التي تم إصدارها في هذا الشأن.

وأوضح أن الدائرة تضع اللمسات النهائية لاستكمال دورها تجاه منظومة الضرائب الاتحادية حرصا منها على الوفاء بالتزاماتها المحددة والمنبثقة من مسؤولياتها في هذا الجانب، لما من شأنه أن يكفل سهولة الإجراءات ويضمن الامتثال الضريبي بطريقة تحقق المصالح المشتركة للجميع بما أن الضرائب أصبحت وسيلة فعالة ومصدرا رئيسيا لتمويل الحكومات وقاعدة انطلاق أساسية للتنويع الاقتصادي عبر تأمين الإيرادات الضريبية المنتظمة.

وأكد أنه تم اختيار أحد أهم أشكال الضرائب التي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتوجهات المالية العالمية وهي ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2018.

وحث ممثلي جميع الجهات الحكومية بإمارة عجمان على الامتثال الكامل لأحكام التشريعات الاتحادية الضريبية والتعاون التام مع الهيئة الاتحادية للضرائب.