الوداد يستعيد الأمجاد

الدار البيضاء (أ ف ب)

طغت أجواء الاحتفالات وأصوات أبواق السيارات على مدينة الدار البيضاء المغربية، بعد فوز فريقها الوداد على الأهلي المصري في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم 1/ صفر، وإحرازه اللقب للمرة الثانية في تاريخه، مستفيداً من تعادله بالإسكندرية في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وحقق الوداد البيضاوي لقبه بعد انتظار دام 25 عاماً، ليحجز المقعد الخامس في مونديال أبوظبي للأندية والذي ينطلق الشهر المقبل، حيث سبقه للتأهل الجزيرة المنظم، وريال مدريد بطل أوروبا، وباتشوكا بطل دوري الكونكاف، وأوكلاند سيتي الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا.

ويبدأ الوداد مهمته في مونديال الأندية أمام باتشوكا المكسيكي في التاسع من الشهر المقبل.

نال الوداد جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أميركي، يتوقع أن يضاف إليها مليون دولار مع مشاركته في كأس العالم للأندية، فيما حصل الأهلي على نصف المبلغ، وبعيد انطلاق صافرة النهاية للمباراة غصت شوارع الدار البيضاء بالمشجعين المحتفلين، وملأت السيارات التي أطلق العنان لأبواقها الطرق الرئيسية.

وتحولت شوارع الدار البيضاء إلى أمواج من الألوان الحمراء والبيضاء للنادي، سواء أكان في المدينة القديمة أم لناحية الكورنيش البحري، ما تسبب بزحمة سير خانقة بعد نهاية المباراة، التي أقيمت على استاد محمد الخامس، وحضرها أكثر من 45 ألف متفرج.