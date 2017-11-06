«طاقة الوطني» تناقش سياسة «الاتحادية للكهرباء والماء»

إبراهيم سليم (دبي)

عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، جرى خلاله انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب محمد علي الكمالي رئيساً، وعفراء البسطي مقرراً للجنة بالتزكية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عفراء راشد البسطي «مقرر اللجنة»، ومطر سهيل الظاهري، وخالد علي بن زايد، وجمال محمد الحاي، وعائشة راشد ليتيم، وفيصل حارب الذباحي.

وقال محمد علي الكمالي رئيس اللجنة إن اللجنة استكملت أمس مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والذي تناقشه ضمن محاور: الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر الكمالي أن اللجنة استعرضت أيضا مخرجات لقائها السابق الذي عقدته مع ممثلي الجهات والهيئات المحلية المقدمة لخدمات الكهرباء والمياه في الدولة والمرتبطة وذات العلاقة مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهي: هيئة كهرباء مياه دبي، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بلدية الشارقة، دائرة بلدية أم القيوين، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بلدية مدينة أبوظبي، وممثلين عن وزارة تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن اللجنة حصلت على كافة المعلومات والإحصائيات التي طلبتها من تلك الجهات والتي تختص بمحاور الموضوع، وتم عمل تحليل لها، وبناءً على ذلك جرى استخلاص المحاور الأساسية التي ستبني اللجنة عليها عملية تحليل الخدمات المقدمة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

من جانبها، أكدت عفراء البسطي، مقرر اللجنة أن التركيز خلال الفترة المقبلة والهدف الرئيس للجنة أيضاً هو التحقق من مدىِ الالتزام بتوطين الوظائف الهندسية، وأيضاً دراسة عملية نشر التوعية لدى المواطنين، وغير المواطنين بمعدلات الاستهلاك وكيفية ترشيد الاستهلاك، خاصة أن الملاحظ هو عدم وجود الوعي اللازم عند البعض.