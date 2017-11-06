مدرب لامع جمال علي.. «البداية الصحيحة»



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 رأس الخيمة (الاتحاد) نجح العراقي جمال علي مدرب الحمرية، في أول اختبار بدوري «الهواة» عندما قاده إلى الفوز على العربي بهدفين، وحصد «العلامة الكاملة»، وهو ما مهد الطريق أمام احتلال الفريق صدارة الترتيب، مستفيداً من النتائج الأخرى في الجولة ذاتها، خصوصاً أن التعادل سيطر على 3 مباريات. وبدا واضحاً أن جمال علي استفاد من درس المشاركة، في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، وعمل على ترتيب الأوراق، بعد تقييم الأمور من كل الجوانب، ويأتي جهد المدرب امتداداً للدعم الذي حصل عليه من مسؤولي النادي في الفترة الماضية، وتعزيز الصفوف، بأبرز العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، خصوصاً المغربي كامل شافي صاحب التجربة الثرية مع أندية عدة في «المحترفين» و«الهواة»، والبرازيلي ماركوس. ويخوض جمال علي اختباراً جديداً في الجولة الثانية أمام مصفوت «المتطور» في المستوى الفني مع سليمان حسن، بالرغبة ذاتها في حصد «العلامة الكاملة»، لأن الوصول إلى «النقطة السادسة»، يعني استمرار الفريق في المنافسة على الصدارة، مع التوقع بأن تشهد المباريات المقبلة درجة كبيرة من التحدي. وقاد جمال علي الحمرية إلى الفوز في مباراتين من أصل 5 مباريات ضمن تمهيدي الكأس، مقابل الخسارة في 3 مباريات، ليحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، لم تكن كافية لمساعدته على التأهل إلى الدور ثمن النهائي. نجم ساطع سانتوس.. «أول طلقة»! كلباء (الاتحاد) أعلنت الدقيقة 76 من لقاء اتحاد كلباء والخيماوي، عن فرحة «النمور» بهدف جميل من «ثنائية برازيلية» رائعة، حملت توقيع تياجو سانتوس وصناعة جوستافو دوس سانتوس ... المزيد