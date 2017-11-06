«التعادلات» لغة «المشهد الأول»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
سيطر التعادل على 3 مباريات في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى، على عكس التوقعات التي تشير إلى انطلاقة قوية، بطموح الحصول على النقاط الثلاث التي تكفل لصاحبها دخول سباق المنافسة على المراكز الأولى، ومضاعفة الحظوظ في الصراع على بطاقتي الصعود إلى «المحترفين»، كما أن العادة جرت على أن البداية الجيدة دائماً ما تنعكس على المعنويات بالنسبة للفرق الفائزة.
وتوقع المراقبون أن تشهد الجولة الثانية أداءً أفضل من جميع الفرق، بعد ترتيب الأوراق من أجل الظفر بـ«العلامة الكاملة».
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وأضاف: الحذر يسيطر على المباريات الأولى، وهذا الشيء يحدث في كرة القدم، وهناك بعض اللاعبين الذين يصنعون الفارق في المواجهات، وهو ما يؤدي غالباً إلى حسم النتائج، وفي دوري الأولى يمكن أن يرتفع الأداء الفني مع مرور الوقت، وبالتالي ينتظر أن يتواكب الأداء مع زيادة الأهداف عندما تدخل البطولة مراحلها المتقدمة.
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بدوره، وصف حميد الشامسي، مشرف فريق الحمرية، التعادل الذي سيطر على أغلب مباريات الجولة الأولى بأنه ليس معبراً عن المنافسة، مشيراً إلى أن الجولة الثانية تحمل الكثير من المعطيات الإيجابية، لأن كل الفرق تسعى لتعديل وضعها، وتحسين صورتها في السباق، حتى لا تفقد المزيد من النقاط التي تعتبر هدفاً مهماً، في ظل اتساع دائرة المرشحين للصعود إلى دوري الخليج العربي الموسم المقبل.