حكم المباراة ينقذ مارادونا في طريقه إلى دبي

علي معالي (دبي)

موقف غريب تعرض له الأسطورة دييجو مارادونا مساء أمس الأول، وهو عائد من الفجيرة، وكاد أن يحرمه من السفر إلى فنزويلا، التي توجه إليها صباح أمس، لإنهاء بعض الأمور الخاصة، حيث انفجر إطار السيارة التي يستقلها مارادونا عائداً إلى دبي، بعد مباراة الفجيرة والعروبة، بـ «مفترق» شارع الفجيرة مع مليحة.

وأول ردة فعل لإنقاذه، اتصل مارادونا بالمترجم محمد النجار الذي سبقه في الطريق إلى دبي، والمسافة بينهما قرابة نصف ساعة، واضطر «الأسطورة» إلى الجلوس، والانتظار على قارعة الطريق، وإذا بحكم المباراة محمد عبيد خادم يلمح مارادونا واقفاً في الصحراء، وعاد إليه، حتى يتم تغيير الإطار، وعندما عرف الحكم أن مارادونا لابد أن يغادر سريعاً لظروف السفر، عرض عليه اصطحابه في سيارته، إنقاذاً للموقف وحتى يلحق برحلته إلى فنزويلا.