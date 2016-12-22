«العائلة الحزينة» يحصد أغلب جوائز «الكويت المسرحي»

الكويت (رويترز)

فاز عرض «العائلة الحزينة» لفرقة المسرح العربي بست جوائز من أصل 13 جائزة للدورة السابعة عشرة لمهرجان الكويت المسرحي، الذي أسدل الستار عليه مساء أمس الأول الأربعاء على مسرح الدسمة بالعاصمة الكويت.

وانتزع العرض جائزة أفضل عرض متكامل «الجائزة الكبرى» وأفضل مؤثرات صوتية للفنان بدر سالمين وأفضل ممثلة دور أول للفنانة فاطمة الصفي.

وحصلت عن العرض نفسه سارة رشاد على جائزة أفضل ممثلة في دور ثان وخالد المظفر على جائزة أفضل ممثل دور ثان فيما توج مخرج العمل عبدالعزيز صفر بجائزة أفضل مخرج مسرحي.

واقتنص عرض «من قال ماذا؟» لفرقة المسرح الكويتي جائزتي أفضل إضاءة وأفضل ديكور للفنان فيصل العبيد وجائزة أفضل مؤلف مسرحي للكاتب سامي بلال وأفضل ممثل دور أول للفنان علي الحسيني.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة واعدة بالمهرجان إلى نورا محمد العنيزي وجائزة أفضل ممثل واعد إلى مشاري المجيبل عن أدائهما في مسرحية «نحلم» لفرقة المسرح العربي.

وكانت جائزة أفضل أزياء من نصيب المصمم فهد المذن عن عرض «مواطن» لفرقة مسرح الشباب.

وقال رئيس لجنة التحكيم عن المهرجان محمد مبارك بلال في كلمة الختام، إن اللجنة برئاسته وعضوية سيد علي وحسن رجب وكلثوم عبيد وعبيدو باشا «لاحظت خلال المهرجان ظاهرة تداخل الكتابة بالإخراج بغلبة عدد العروض التي تعكس هذا التوجه كما غلب عليها أيضا أسلوبا الاقتباس والإعداد».