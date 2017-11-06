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1050 مشجعاً في «ديربي الفجيرة»

«ثنائية الأجانب» تقود الحمرية إلى «قمة الهواة»
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تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017

معتصم عبدالله (دبي)

بداية مثيرة وقوية، شهدتها مباريات الجولة الأولى لدوري الهواة 2017- 2018، بعد أن نجحت 9 أندية من أصل 12، في تسجيل هدف واحد على الأقل في المباريات التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت، باستثناء رأس الخيمة، دبا الحصن، العربي، وتوزعت الأهداف التسعة ما بين أربعة لاعبين مواطنين وخمسة من الأجانب.

وأسفرت الجولة الأولى عن صدارة الحمرية، بفضل «ثنائية» أجانبه، المغربي كامل شافني، والبرازيلي ماركوس في مرمى مضيفه العربي، الذي أكمل المباراة منقوصاً بعشرة لاعبين، بعدما تعرض مدافعه يوسف حسن غلام لأول حالة طرد في البطولة بالإنذار الثاني، بقرار من الحكم عبدالله أشتيري.

ولم تكن بداية الأرجنتيني مارادونا الوجه الأبرز في البطولة بقدر طموحاته، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي أمام جاره العروبة في «ديربي الفجيرة» بنتيجة 1-1، والذي شهد حضور 1050 مشجعاً، ليكون أكبر نسبة حضور جماهيري في الجولة، حيث افتتح محمد خلفان التسجيل لـ «الذئاب» في الشوط الأول، وأدرك لاعب الوسط الأردني أحمد سمير التعادل للعروبة في الدقيقة 70.

ومنح «الهدف العكسي» لقائد دبا الحصن محمد قاسم في الدقيقة 32، النقاط لمنافسه بني ياس بالفوز 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، في الوقت الذي قاد فيه البرازيلي دو سانتوس «نمور كلباء» إلى تحقيق الانتصار الأول، على ضيفه رأس الخيمة الذي غاب عن تشكيلته «الثنائي» البرازيلي فيليب دو سانتوس وأليكس رافائيل، وسجل تياجو الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من المباراة التي أقيمت على استاد كلباء بالشارقة.

وأهدى عبد العزيز سعيد الطنيجي، لاعب وسط الذيد، شقيقيه محمد سعيد الطنيجي مدرب الذيد، ونصر سعيد الطنيجي مشرف الفريق، النقطة الأولى في الدوري، بإحرازه هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه خورفكان في الدقيقة 50، بعدما افتتح المهاجم التونسي محمد بن حمودة التسجيل للضيوف في الدقيقة 20 من المواجهة، وحسمت النتيجة ذاتها، والتي تكررت في ثلاث مباريات خلال الجولة، مواجهة مصفوت والذيد على ملعب الأول في عجمان، حيث افتتح المهاجم عبدالله راشد التسجيل لمسافي في الدقيقة 22، وأدرك عمر المعيني التعادل لمصفوت في الدقيقة 33. ... المزيد
     
 

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