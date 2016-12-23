تيلور يلغي حفلاً بالفلبين اعتراضاً على محاكمات غير قانونية

مانيلا (رويترز)
ألغى المغني وكاتب الأغاني الأميركي جيمس تيلور حفلاً موسيقياً في العاصمة الفلبينية مانيلا، اعتراضاً على ما وصفه بأعمال القتل «غير المقبولة» خارج إطار القضاء في حرب الفلبين على المخدرات.
واعتذر الفنان الحاصل على جائزة جرامي عدة مرات لجمهوره عن عدم إقامة حفله الذي كان مقرراً في شهر فبراير المقبل، وقال في بيان إنه يتفق مع التعامل مع تجار المخدرات بموجب القانون لكنه يرفض عقابهم خارج إطاره.
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وأضاف أن «التقارير الواردة من الفلبين في الآونة الأخيرة بشأن الإعدام من دون محاكمة أو خضوع المشتبه بأنهم تجار مخدرات لأي عملية قضائية تبعث على القلق الشديد وغير مقبولة لأي شخص حريص على سيادة القانون».
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وقال تيلور الذي حصل على جائزة جرامي خمس مرات منذ عام 1968 إن حفلاته المقررة في سنغافورة وهونج كونج وأستراليا ونيوزيلندا ستقام في مواعيدها.