زاكيروني: أتعهد بعودة الأداء الجميل لـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

بدأ الإيطالي ألبيرتو زاكيروني أمس مهمته رسمياً مع المنتخب الأول، خلال التجمع الحالي بمدينة العين، في مستهل إعداد «الأبيض» للمنافسة على لقب كأس آسيا «الإمارات 2019، وهو الهدف الأساسي من تعاقد اتحاد الكرة، مع المدرب صاحب التاريخ الطويل والحافل في الدوري الإيطالي، ولقب كأس آسيا 2011 مع اليابان.

التقت صحيفة «الاتحاد» زاكيروني، قبل ساعات من بدء معسكره الأول، للتعرف على لاعبينا، وأول تجمع يقود فيه المنتخب، في محاولة للقرب من شخصية المدرب، وأحلامه وتصوراته للمرحلة المقبلة.

شدد زاكيروني على فخره الكبير، لتولي مسؤولية المنتخب الوطني، مشيراً إلى تلقيه أكثر من عرض، وتحديداً بالمنطقة العربية مؤخراً، إلا أنه ظل متمسكاً بعرض الإمارات، لأنه رأى فيه تحدياً من نوع خاص، خاصة أنه مدرب يعشق التحدي.

وعن تجربته الجديدة بأول ودية أمام هايتي يوم 10 نوفمبر، قال: فخور بالتجربة، وأتمنى أن تكون ثرية ومفيدة، وأسخر كل خبرات السنين، من أجل تطوير المنتخب، وأنا لست مدرباً يلعب فقط، من دون اهتمام بالتفاصيل، بل تركيزي ينصب على تلك التفاصيل وهدفي دائماً هو أن يقدم المنتخب الأداء الممتع والجميل، وأن يعود إلى العروض المقنعة التي تحبها الجماهير وأن يتطور تدريجياً.