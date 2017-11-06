«مؤسسات الشارقة» تنطلق اليوم



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 الشارقة (الاتحاد) تنطلق اليوم البطولة السابعة عشرة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة بملاعب نادي الثقة للمعاقين.يلتقي دائرة الموارد البشرية مع دائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة الشؤون الإسلامية مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك. وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات، ضمت الأولى فرق دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الموارد البشرية ودائرة الشؤون الإسلامية ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، بينما ضمت الثانية فرق جمعية الشارقة الخيرية ونادي الثقة للمعاقين وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وجمعية الشارقة التعاونية، والثالثة فرق أدنوك للتوزيع وإدارة الدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات واكسبو الشارقة.