منتخب الصالات يبدأ المعسكر المغلق في تايلاند

بانكوك (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخب كرة الصالات، إلى مقر إقامتها، بفندق أفاري بانكوك، لبدء المعسكر المغلق لمدة 5 أيام في تايلاند، ضمن استعدادات «الأبيض» للتصفيات كأس آسيا، ويلعب 3 مباريات أمام السعودية والعراق والبحرين أيام 10 و11 و12 نوفمبر الجاري، ويصعد منتخبان من كل مجموعة.

وكان في وداع البعثة سعيد العاجل مشرف عام المنتخبات الوطنية الذي حرص على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة بسفر الفريق وتحضيرات المعسكر في تايلاند، من خلال تواصله الدائم والمستمر مع اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات، حيث وفر اتحاد الكرة كل متطلبات النجاح للمنتخب من صالة للتدريبات وفندق لإقامة الفرق الزائرة وآخرها أوزبكستان الذي تمت استضافته في فندق اتحاد الكرة، قبل التباري مع «الأبيض» في مباراتين وديتين، انتهت الأولى 5-4 والثانية 4 - صفر لمصلحة أوزبكستان وصيف بطل كأس آسيا، ويلحق بالبعثة حسن عبدالوهاب القواضي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بعد غد، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعضو مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية ومشرف المنتخبات الوطنية. وضمت قائمة المنتخب للتصفيات الآسيوية، بدر إبراهيم وطارق أمان وجابر محمد يوسف وأحمد خليل الحوسني من النصر وحمد الشامسي وطالب الفزاري ومحمد الملا ومحمد فدعق وعبدالكريم جميل أحمد من الظفرة، وراشد عبيد وعمر الفهيم من شباب الأهلي دبي، ووائل محمد خميس وعبدالله الحوسني من دبا الحصن، وفهد موسى قيصر من اتحاد كلباء.