ليبيا.. طرق وعرة أمام السلام رغم تحسن الوضع الأمني

طرابلس (وكالات)
تعاني الدولة الليبية حالة من الانقسام الشديد، فقبل عام مضى، وقع ممثلان عن حكومتيها المتنافستين؛ وإحداهما تتخذ من طبرق مقراً لها، والأخرى في طرابلس، اتفاقاً لتتحدا في حكومة واحدة. وعلى الرغم من أن الاتفاق، المعروف باسم «اتفاق الصخيرات»، عيّن إدارة جديدة في طرابلس، إلا أن الدولة تعاني اليوم ضعفاً أكثر من ذي قبل.
وبدلاً من أن توجد في ليبيا حكومتان، أضحى لديها الآن ثلاث حكومات، بينما تخسر قيادتها المعترف بها دولياً، المعروفة بـ «حكومة الوفاق الوطني»، نفوذها. بيد أنه في الوقت الذي يتعمق فيه الاضطراب السياسي في ليبيا، تحسنت الظروف الاقتصادية والأمنية بدرجة ما، فإنتاج النفط، الذي يعتبر الشريان الاقتصادي الرئيس للدولة، عند أعلى مستوياته في عامين، بفضل جهود الجيش الوطني الليبي. وعلاوة على ذلك، نجحت ميلشيات من مدينة «مصراتة» غرب ليبيا في حرمان تنظيم «داعش» الإرهابي من معقله في سرت. ويمثل «الجيش الوطني الليبي» التكتل العسكري الأقوى والأكثر تماسكاً في ليبيا، ويواجه منافسة من ميلشيات «مصراتة».
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وفي هذه الأثناء، لا يزال المشير حفتر يمثل قوة بارزة في ليبيا باعتباره زعيم الجيش الوطني الليبي. ورغم استمرار المعارك لمدة عامين، إلا أن قوات حفتر نجحت في تحقيق مكاسب كبيرة في بنغازي ضد الجماعات المتطرفة.