«أبيض الشباب» يغازل النهائيات في «حوار العاشرة»!

بيشكيك (الاتحاد)

يرفع منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، شعار التمسك بالصدارة، ووضع قدم في نهائيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا، حينما يلتقي في الساعة العاشرة صباح اليوم نظيره قرغيزستان «المستضيف»، على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.

ويتسلح «أبيض الشباب» الذي يخوض مباراته الثالثة في التصفيات، برصيد فوزه في مباراتيه في الجولتين الأولى والثالثة، أمام عمان 5-1، ونيبال 0-1 أمس الأول، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام قرغيزستان التي خاضت ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لكل من عُمان والبحرين، في حين بقي رصيد نيبال خالياً من النقاط.

ولن تكون مهمة منتخبنا سهلة أمام قرغيزستان الذي نجح بدوره في حصد ست نقاط، ولكن من ثلاث مباريات بالفوز على نيبال 2-0، والخسارة أمام عُمان 0-3، قبل فوزه على البحرين 2 - 1 أمس الأول، وسجل تيمربولوت تاباييف من ضربة جزاء في الدقيقة 30 وأرجان نوربيكوف في الدقيقة 55 هدفي قرغيزستان، في حين أحرز «البديل» أحمد الشروقي هدف البحرين في الدقيقة 92.

وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد القرغيزي أولو أمانجان جانيبيك في الدقيقة 19، والبحريني عدنان الشرحة في الدقيقة 94، نتيجة حصول كل منهما على الإنذار الثاني، حيث يغيب أمانجان لاعب قرغيزستان عن مباراة «أبيض الشباب».